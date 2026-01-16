دُفن في الإسكندرية.. محمد إمام رحل قبل أن يشاهد آخر أعماله

دفن خلال الساعات الماضية الفنان الراحل محمد إمام، وذلك بمقابر الأسرة بمدينة الإسكندرية.

وكان محمد إمام قد إنتهي من تصوير فيلمه الجديد" بيج رامي"، والذي يقوم ببطولته رامز جلال، ومقرر عرضه خلال الفترة القادمة.

وكانت قد سيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني بعد وفاة الفنان الشاب محمد إمام وكشفت مدربة التمثيل نور رامز عن تفاصيل ساعاته وأيامه الأخيرة.

حيث قالت قبل وفاته بساعات : إمام بقالو شهور في اختبار كبير ربنا يجعله في ميزان حسناته .



وتابعت :" بقالة سبع شهور في المستشفيات في معاناة مع المرض بدون تشخيص أو علاج و أخيرا تم تشخيصة و البداية في العلاج من عشر أيام و لكن حصله ماية عالقلب و دخلوه رعاية القلب".

وأضافت:" تم إبلاغ أهله في زيارة اليوم إن قلبه وقف ست مرات بليل و تم إنعاشه و إبلاغهم إن هو دلوقتي في شبة غيبوبة و من المحتمل يدخل في غيبوبة تامة في أي وقتو إن جسمه مش قابل العلاج يا ريت كلنا ندعيله ربنا يشفيه و يخفف عنه و يقوم بالسلامة ويجعل مرضه في ميزان حسناته ".