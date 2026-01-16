رواية لـ أجاثا كريستي .. كل ما تريد معرفته عن مسلسل Seven Dials

طرحت منصة نيتفليكس العالمية خلال الساعات الماضية،مسلسل Seven Dials والماخوذ عن رواية للكاتبة الشهيرة اجاثا كريستي.

مسلسل Seven Dials تدور تقع أحداث المسلسل في إنجلترا عام 1925، حيث يتحوّل مقلب في حفلة كبيرة في منزل ريفي إلى جريمة قتل غامضة. تتولى الليدي إيلين كشف ملابسات الجريمة وكشف أسرار مؤامرة أكبر مما توقعت، وهو ما يقودها إلى مغامرة مليئة بالغموض.

حيث تفاجيء بطلة العمل وهي عن شابة ارستقراطية تفاجئ باختفاء حبيبها فتقرر ان تكتشف السر و تعتقد ان وجود سبعة منبهات في مكان الاختفاء لهم علاقة فتحاول حل اللغز و في تلك الاثناء تكتشف العديد من المفاجآت الغير متوقعة.

مسلسل Seven Dials من بطولة هيلينا بونهام كارتر و مارتن فريمان، ويتكون من ثلاثة حلقات فقط.