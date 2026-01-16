غادة عبد الرازق وماجد المصري وشيكو يغادرون القاهرة لحضور حفل Joy Awards

غادر صباح اليوم عدد من النجوم المصريين مطار القاهرة الدولي متوجهين إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في حفل توزيع جوائز Joy Awards، الذي يُعد من أبرز الفعاليات الفنية والترفيهية في المنطقة.

وضمّت قائمة النجوم المغادرين كلًا من غادة عبد الرازق، أحمد عيد، ماجد المصري، وشيكو، حيث من المقرر حضورهم حفل توزيع الجوائز غدا السبت والذي يشهد تكريم نخبة من أبرز نجوم وصنّاع الفن والترفيه في العالم العربي.

وكانت المرحلة الرسمية للتصويت على جوائز Joy Awards 2026 قد انطلقت قبل أسابيع، عقب انتهاء مرحلة التسمية التي شهدت مشاركة جماهيرية واسعة. وأسفرت تلك المرحلة عن الكشف عن القائمة الكاملة للمرشحين في مختلف الفئات، والتي تشمل السينما، والدراما، والموسيقى، والرياضة، وصنّاع المحتوى.

ومع اكتمال إعلان الترشيحات، بات الجمهور أمام فرصة اختيار نجومه وأعماله المفضلة، في سباق جماهيري يتواصل حتى موعد الحفل، تمهيدًا لليلة التتويج المنتظرة التي تشهد حضورًا فنيًا وإعلاميًا واسعًا.