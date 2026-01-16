مي عز الدين لياسمين عبد العزيز في عيد ميلادها: كل سنة وانتي ناجحة وسكر

حرصت الفنانة مي عز الدين، على تهنئة الفنانة ياسمين عبد العزيز، بمناسبة عيد ميلادها.

وكتبت مي عز الدين عبر ستوري حسابها الشخصي على انستجرام: “كل سنة وانتي طيبة وجدعة وناجحة وسكر يا سوسو”.

مي عز الدين على انستجرام

وقررت مي عز الدين تأجيل مسلسلها “قبل وبعد” والخروج من السباق الرمضاني نتيجة ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بعرضه في رمضان، رغم اكتمال التعاقدات واختيار مواقع التصوير. المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج مها سليم، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين، أبرزهم ريم البارودي، وهاني عادل، ومحمود عبد المغني، وسوسن بدر، وكريم عفيفي، وعماد زيادة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق.