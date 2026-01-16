أخي الأصغر وعشرة العمر.. صلاح عبد الله يطلب الدعاء لياسر صادق

وجه الفنان صلاح عبد الله، الدعم للفنان ياسر صادق، بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها للعناية المركزة.

وكتب صلاح عبدالله عبر حسابه على فيسبوك: “صديقي وتلميذي وأخي الأصغر وعشرة العمر الفنان الكبير ياسر صادق، هو الآن في العناية المركزة فأرجوكم الدعاء في هذه الليلة العظيمة بأن يرحمه المولى من آلامه ومعاناته ويرزقه الشفاء التام والعاجل سبحانه قادر على كل شئ وكل عام وأنتم بخير وجمعة مباركة عالجميع”.

الفنان يمر بوعكة صحية شديدة نتيجة إصابته بورم منتشر في عدة مناطق بالجسم، ويتلقى حاليًا الرعاية الطبية اللازمة، مع متابعة دقيقة من الفريق الطبي المختص.

من جانبة كشف الفنان أشرف زكي تطورات الحالة الصحية للفنان ياسر صادق الذى تعرض الى أزمة صحية دخل على أثرها المستشفى.

وقال أشرف زكي فى تصريح خاص لصدى البلد: ياسر صادق فى الرعاية المركزة وهو مصاب بورم فى القدم ولكن حالته مستقرة وادعو جمهوره ومحبيه الدعاء له بالشفاء العاجل وان يعود إلى أسرته قريبا.