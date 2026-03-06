انطلاق التصويت بالمرحلة الثانية لانتخابات نقابة المهندسين| صور

انطلقت، صباح اليوم الجمعة، عملية التصويت في (المرحلة الثانية) من انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين المصرية (2026 - 2030)، لاختيار النقيب العام لأربع سنوات لقادمة من بين (19) مرشحا، و(11) عضواً مكملاً من بين (140) متنافسا؛ لتمثيل الشعب الهندسية السبع في المجلس الأعلى للنقابة، فضلاً عن حسم جولات الإعادة على مقاعد رؤساء النقابات الفرعية في (14) محافظة.

وتأتي هذه العملية الانتخابية وفقاً لأحكام المادة (13) من قانون النقابة رقم (66) لسنة 1974 وتعديلاته، وسط أجواء تنافسية كبيرة خاصة بين (19) مرشحاً على مقعد النقيب العام، يتقدمهم النقيب السابق المهندس هاني ضاحي ومحمد عبد الغني وشريف صبري وإبراهيم الحلواني وغيرهم من الكوادر الهندسية، في سباق يتطلب الحصول على الأغلبية المطلقة للأصوات لتجنب الذهاب لجولة إعادة نهائية في 13 مارس المقبل.

انتخابات نقابة المهندسين المصرية

وتُجرى العملية الانتخابية داخل (34) مقرًا انتخابيًا موزعة على مستوى الجمهورية، خلال )27) لجنة عامة و)303) لجان فرعية، بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية وتمكين أعضاء الجمعية العمومية من الإدلاء بأصواتهم في أجواء منظمة.

ويتولى الإشراف القضائي على سير الانتخابات (383) من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، يعاونهم (662) من موظفي الجهاز الإداري.

ومن المقرر أن يتوقف التصويت لمدة ساعة واحدة فقط لأداء صلاة الجمعة (من (12:00) ظهرا حتى (1:00) مساء)، على أن يظل ممثلو الهيئة القضائية داخل اللجان خلال فترة الاستراحة

واستعدت نقابة مهندسي القاهرة لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية داخل مقر اللجان الانتخابية في استاد القاهرة الدولي، حيث أكد الدكتور أحمد فوزي رئيس لجنة انتخابات القاهرة الانتهاء من كافة الترتيبات الإدارية وتوفير فرق إرشادية لتنظيم الحركة، بالإضافة إلى تسيير أتوبيسات عبر خمسة خطوط رئيسية لنقل المهندسين وتسهيل وصولهم.

كما راعت النقابة تزامن الانتخابات مع شهر رمضان المبارك عبر توفير رعاية طبية متكاملة داخل المقر لمواجهة أي طوارئ، مع إتاحة إمكانية تجديد العضوية وسداد الاشتراكات فورياً في مقر اللجان لضمان حق الجميع في التصويت، حيث تُفتح الأبواب من العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساءً تحت إشراف قضائي كامل يضمن نزاهة الصناديق وشفافية الفرز.

وشددت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة الدكتور المهندس معتز طلبة على ضرورة الحضور الشخصي للناخب وإبراز بطاقة الرقم القومي السارية وكارنيه العضوية، مع التوقيع في كشوف الجمعية العمومية قبل الإدلاء بالصوت، مؤكدة على منع التصويت بالتوكيلات لضمان صحة العملية الانتخابية التي تعكس طموحات أكثر من (900) ألف مهندس في اختيار من يمثلهم ويقود العمل النقابي في المرحلة المقبلة، ليكون اليوم الجمعة بمثابة عرس ديمقراطي يرسم ملامح مستقبل النقابة المهنية الأعرق في مصر.