النفط يشتعل في الأسواق العالمية وخام برنت يقترب من 90 دولارًا
دعاء يوم الجمعة 16 من رمضان.. 9 كلمات تقيك أشد 3 مصائب ردده الآن
استنزاف المخزون.. اجتماع طارئ في البيت الأبيض لمواجهة نفاد السلاح
إسلام فتحي مدرب المقاولون يعتذر للنادي الأهلي وجماهيره..ماذا حدث؟
قبل مواجهة الكأس.. أرقام عمر مرموش تمنحه الأفضلية أمام نيوكاسل
لنجعل إيران عظيمة مجددا.. ترامب يدعو طهران للاستسلام غير المشروط
لضمان الوصول الآمن.. كيف تحولت أجواء مصر إلى شريان حياة لشركات الطيران؟
تحذير رئاسي من رفع الأسعار ودراسة تحويل المخالفين لمحاكمة عسكرية.. وخبير اقتصادي يوضح أبعاد القرار
موعد صرف معاشات أبريل 2026
الزمالك والاتحاد السكندري.. شوبير يطرح سؤالا هاما لجماهير الزمالك
بتخفيضات من 25 إلى 30 % .. محافظ القاهرة يفتتح معرض أهلا بالعيد
استهداف مطار البصرة الدولي باستخدام طائرة مسيرة
موعد صرف معاشات أبريل 2026
موعد صرف معاشات أبريل 2026
يشهد موعد صرف معاشات شهر أبريل 2026 اهتماما واسعا من المواطنين، خاصة أن منظومة التأمينات الاجتماعية يستفيد منها نحو 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين.

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ينص على صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، ما يعني أن صرف معاشات أبريل سيبدأ يوم الأربعاء 1 أبريل 2026.

وفقا للجدول الدوري المعتمد لصرف المعاشات، تبدأ عملية الصرف اعتبارا من 1 أبريل 2026 وتستمر حتى نهاية الشهر، وذلك لضمان انتظام صرف المستحقات لجميع المستفيدين دون تأخير، وتسهيل حصول المواطنين على أموالهم في مواعيد محددة وثابتة.

طرق الاستعلام عن المعاشات 2026

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عددا من الوسائل الإلكترونية التي تمكن أصحاب المعاشات من الاستعلام عن بياناتهم قبل موعد الصرف، بما يوفر الوقت والجهد، وتشمل الخطوات ما يلي:

الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
اختيار أيقونة «صاحب معاش» ثم الدخول إلى قسم الخدمات التأمينية.
إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة والضغط على خيار استعلام.
تظهر بعد ذلك البيانات التفصيلية للمعاش، والتي تشمل قيمة المعاش الشهري وأي زيادات مستحقة ومواعيد الصرف.

وتساعد هذه الخدمة الرقمية أصحاب المعاشات على الاطلاع على بياناتهم بسهولة دون الحاجة إلى التوجه إلى مكاتب التأمينات، وهو ما يمثل حلا مناسبا لكبار السن والأشخاص الذين يفضلون إنجاز معاملاتهم إلكترونيا.

  أماكن صرف المعاشات في المحافظات

وفرت الهيئة عدة قنوات لصرف المعاشات في مختلف المحافظات لتقليل التكدس وتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم، ومن أبرزها:

ماكينات الصراف الآلي (ATM) التي تتيح السحب على مدار 24 ساعة.
فروع البنوك التي تقدم خدمات الصرف المباشر لأصحاب المعاشات.
منافذ البريد المصري المنتشرة في أنحاء الجمهورية.
منافذ فوري المعتمدة لصرف المعاشات إلكترونيا.
المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول ضمن خطة التحول الرقمي وتقليل التعاملات النقدية.

وتسهم هذه المنظومة المتكاملة في تسهيل عملية صرف المعاشات وتخفيف الضغط على المنافذ التقليدية، مع توفير خيارات متعددة تناسب مختلف الفئات العمرية.

  الاستعلام بالرقم القومي وأهمية الخدمة الرقمية

تتيح خدمة الاستعلام الإلكتروني بالرقم القومي لأصحاب المعاشات معرفة عدد من المعلومات المهمة، أبرزها:

قيمة المعاش الشهري بدقة.
أي زيادات مستحقة وفق القوانين الجديدة.
مواعيد صرف المعاشات الرسمية.

وتأتي هذه الخدمات في إطار جهود الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتوسيع الاعتماد على الحلول الرقمية لتسهيل الإجراءات وتحسين مستوى الخدمة.

