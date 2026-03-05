قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد فتح الأجواء جزئيا.. طيران الإمارات تبدأ تشغيل محدود لرحلاتها لإعادة المسافرين
مقارنة تثير الجدل.. الغندور ينتقد جدول سفر الزمالك قبل مواجهة أوتوهو
الخسائر الاقتصادية تدفع إسرائيل لتخفيف قيود الحرب
خالد هاشم لـ البنك الدولي: نستهدف تحديد 10 صناعات للتركيز عليها خلال الفترة المقبلة
هيئة الأركان الفرنسية: السماح لطائرات أمريكية باستخدام قواعدنا في الشرق الأوسط
الخزنة فاضية والديون كتيرة.. تجديد العقود أزمة تحاصر قلعة الزمالك
إيران تنفي إطلاق أي صاروخ باتجاه الأراضي التركية
وزيرا الخارجية الإيطالي والأمريكي يبحثان هاتفيا الحرب في إيران وتأثيرها على أسعار الطاقة
زكاة الفطر 2026.. هل يجوز عدم إخراجها لمن عليه دين؟
الدفاعات الجوية القطرية تتصدى لهجوم صاروخي
وزير الاستثمار: تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية كمنظومة وطنية موحدة لدورة حياة الاستثمار
وزير الاقتصاد اللبناني: الوضع الغذائي بالبلاد جيد والعمل على إبقاء المخزون في حالة تعبئة مستمرّة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

25 سنة تأمينا| المعاش المبكر في قانون التأمينات.. الشروط والإجراءات المطلوبة

المعاش المبكر
المعاش المبكر
عبد الرحمن سرحان

حددت المادة (102) من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ضوابط استحقاق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، كما أوضحت الحالات التي يجوز فيها الخروج على المعاش المبكر قبل بلوغ سن الشيخوخة.

حالة استحقاق المعاش المبكر

نص البند رقم (7) من حالات استحقاق المعاش على إمكانية صرف المعاش في حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه قبل بلوغ سن الشيخوخة أو حدوث العجز أو الوفاة، وهو ما يُعرف بالمعاش المبكر، وذلك وفق مجموعة من الشروط المحددة.

شرط انتهاء الخدمة أو النشاط

يشترط أولًا انتهاء خدمة المؤمن عليه أو عمله أو نشاطه بشكل فعلي، حتى يكون من حقه التقدم بطلب الحصول على المعاش المبكر وفقًا لأحكام القانون.

 

مدة الاشتراك وقيمة المعاش

يجب أن تتوافر للمؤمن عليه مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تمنحه الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل أيضًا عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.

تشترط اللائحة أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها 20 سنة فعلية على الأقل، على أن تزيد هذه المدة إلى 25 سنة فعلية اعتبارًا من الأول من يناير 2025.

 

تقديم طلب صرف المعاش

كما يشترط تقديم طلب صرف المعاش المبكر وفقًا للنموذج المخصص لذلك، وهو النموذج المرافق رقم (20) المعتمد لدى هيئة التأمينات.

 

عدم الخضوع للتأمين وقت التقديم

ومن بين الشروط أيضًا ألا يكون المؤمن عليه خاضعًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقًا لأحكام القانون في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش.

 

سداد المبالغ المستحقة

ووفقًا للمادة، فإنه يشترط لصرف المعاش في هذه الحالة سداد جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه، سواء الخاصة بمدد الاشتراك أو القيمة الحالية للأقساط المستحقة، وذلك طبقًا لما ورد في الجدول رقم (11) المرافق للائحة التنفيذية للقانون.

المعاشات زيادة المعاشات البرلمان مجلس النواب نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

محمد هاني

إعلامي يكشف سبب استبعاد محمد هاني من قائمة الأهلي أمام المقاولون

الاهلي

مفاجأة بشأن توقيع عقوبات على الأهلي من الكاف.. تفاصيل

صورة أرشيفية

الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت

جندي

صرخة داخل الكونجرس: أمريكا لا تريد القتال من أجل إسرائيل

كامويش

اتفاق بين إدارة الأهلي وتوروب على استبعاد كامويش وعدم تفعيل بند شرائه

ترشيحاتنا

نور اللبنانية

نور تطلب منع التصوير في جنازة زوجها

الهام شاهين وأشرف عبد الباقي

أحييك على أفكارك.. إلهام شاهين توجه رسالة لأشرف عبد الباقي

باسم سمرة

من أفضل ممثلي دراما رمضان .. محمود عبد الشكور يُشيد بـ باسم سمرة

بالصور

محافظ الشرقية يزور مصابي تصادم ميني باص مع سيارة نقل بمستشفى العاشر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

بربع مليون.. زجاجة دينا الشربيني تثير الجدل على السوشيال ميديا

بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا

فوائد شحم الخروف.. "اللية" تفيد صحتك

فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك
فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك
فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد