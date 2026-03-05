25 سنة تأمينا| المعاش المبكر في قانون التأمينات.. الشروط والإجراءات المطلوبة

حددت المادة (102) من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ضوابط استحقاق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، كما أوضحت الحالات التي يجوز فيها الخروج على المعاش المبكر قبل بلوغ سن الشيخوخة.

حالة استحقاق المعاش المبكر

نص البند رقم (7) من حالات استحقاق المعاش على إمكانية صرف المعاش في حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه قبل بلوغ سن الشيخوخة أو حدوث العجز أو الوفاة، وهو ما يُعرف بالمعاش المبكر، وذلك وفق مجموعة من الشروط المحددة.

شرط انتهاء الخدمة أو النشاط

يشترط أولًا انتهاء خدمة المؤمن عليه أو عمله أو نشاطه بشكل فعلي، حتى يكون من حقه التقدم بطلب الحصول على المعاش المبكر وفقًا لأحكام القانون.

مدة الاشتراك وقيمة المعاش

يجب أن تتوافر للمؤمن عليه مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تمنحه الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل أيضًا عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.

تشترط اللائحة أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها 20 سنة فعلية على الأقل، على أن تزيد هذه المدة إلى 25 سنة فعلية اعتبارًا من الأول من يناير 2025.

تقديم طلب صرف المعاش

كما يشترط تقديم طلب صرف المعاش المبكر وفقًا للنموذج المخصص لذلك، وهو النموذج المرافق رقم (20) المعتمد لدى هيئة التأمينات.

عدم الخضوع للتأمين وقت التقديم

ومن بين الشروط أيضًا ألا يكون المؤمن عليه خاضعًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقًا لأحكام القانون في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش.

سداد المبالغ المستحقة

ووفقًا للمادة، فإنه يشترط لصرف المعاش في هذه الحالة سداد جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه، سواء الخاصة بمدد الاشتراك أو القيمة الحالية للأقساط المستحقة، وذلك طبقًا لما ورد في الجدول رقم (11) المرافق للائحة التنفيذية للقانون.