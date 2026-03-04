فرصة لأصحاب المعاشات| احصل على قرض شخصي يصل إلى مليون جنيه بمزايا مختلفة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرصة لأصحاب المعاشات| احصل على قرض شخصي يصل إلى مليون جنيه بمزايا مميزة
ياسمين القصاص

أعلن البنك الأهلي المصري عن طرح منتج القرض الشخصي النقدي المخصص لـ أصحاب المعاشات، بقيمة تمويل تصل إلى مليون جنيه، مع إتاحة فترات سداد مرنة يمكن أن تمتد حتى 10 سنوات. 

القرض الشخصي لأصحاب المعاشات

ويأتي هذا الطرح في إطار حرص البنك على دعم هذه الفئة وتقديم حلول تمويلية متنوعة تساعدهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية المختلفة أو تمويل مشروعات صغيرة بما يسهم في تحسين مستوى دخلهم وتعزيز استقرارهم المالي.

وأوضح البنك أن القرض يتم منحه دون اشتراط وجود ضامن، ودون تحميل العميل أي مصاريف خاصة بالاستعلام الائتماني، بما يسهل إجراءات الحصول على التمويل ويختصر الوقت والجهد. 

كما يتيح البنك للعميل إمكانية فتح حساب جار لتحويل قيمة المعاش عليه طوال مدة سداد القرض، بما يضمن انتظام السداد بصورة ميسرة. 

وإلى جانب ذلك، يحصل المقترض على وثيقة تأمين مجانية على الحياة وضد العجز الكلي طوال فترة التمويل، الأمر الذي يوفر مظلة حماية إضافية له ولأسرته طوال مدة الالتزام المالي.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على تحسين جودة حياة أصحاب المعاشات، وتقديم دعم شامل لهم، يشمل تلبية احتياجاتهم الأساسية بشكل مستدام.

وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الرعاية تمتد أيضا لتشمل الخدمات الصحية والاجتماعية والترفيهية، بما يضمن لهم حياة أكثر استقرارا وكرامة، ويعزز شعورهم بالأمان والراحة خلال مرحلة ما بعد التقاعد.

شروط الحصول على القرض

حدد البنك مجموعة من الضوابط الأساسية للاستفادة من التمويل، من بينها ألا يتجاوز عمر العميل 65 عاما عند انتهاء مدة سداد القرض، مع ضرورة تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي، إلى جانب التعهد بتحويل المعاش على الحساب المفتوح لدى البنك طوال فترة التمويل، وذلك وفقا للسياسات المعتمدة.

تعزيز الشمول المالي

وأكد البنك أن إتاحة هذا المنتج التمويلي تأتي ضمن استراتيجيته الرامية إلى تعزيز الشمول المالي، من خلال تسهيل وصول مختلف فئات المجتمع، وخاصة أصحاب المعاشات، إلى خدمات ومنتجات مصرفية مرنة وآمنة، كما أشار إلى أن القرض مدعوم بحلول تأمينية متكاملة تستهدف تحقيق الاستقرار المالي للعملاء وحماية مصالحهم على المدى الطويل.

وللحصول على مزيد من المعلومات حول التفاصيل الكاملة والشروط والأحكام، يمكن للعملاء زيارة أقرب فرع من فروع البنك، أو التواصل مع خدمة العملاء عبر الرقم المختصر المخصص لتلقي الاستفسارات وتقديم الدعم.

