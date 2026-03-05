قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بشرى سارة للمستفيدين.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لـ شهر مارس 2026

معاش تكافل وكرامة لـ شهر مارس
معاش تكافل وكرامة لـ شهر مارس
خالد يوسف

تزايد البحث من المواطنين المستحقين للمعاش، خلال الفترة الأخيرة حول موعد صرف تكافل وكرامة لـ شهر مارس 2026، وأماكن الحصول على الدعم، خاصة مع اقتراب موعد عيد الفطر وحاجة الأسر لتلبية احتياجاتها.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر مارس

وفقا لهيئة التأمينات الاجتماعية، يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة مارس 2026 اعتبارا من يوم 15 مارس، على أن يستمر الصرف حتى نهاية الشهر، من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك والمنتشرة على مستوى الجمهورية.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

- تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الضغط على الرابط هنـــــــــا.

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن المستفيدين.

- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة.

- الضغط على كلمة استعلام.

- تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن وسيتعرف منها على البيانات التالية:

* المحافظة، الإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

* الرقم القومي، اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام.

* نوع البطاقة للمواطن «تكافل أو كرامة».

* حالة البطاقة «ساري تجميد / إيقاف».

* في حالة التجميد أو الإيقاف سيتم ذكر السبب.

* في حالة أن البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

يصرف معاش تكافل وكرامة شهر مارس 2026، من خلال الأماكن التالية:

-ماكينات الصرف الآلي.

-مكاتب البريد.

ـ منافذ فوري وكروت ميزة.

ـ فروع بنك ناصر الاجتماعي بجميع أنحاء الجمهورية.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

- ألا يقل عمر المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة عن 65 عاما.

- ألا يكون رب الأسرة أو زوجته من الموظفين.

- يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

- يجب أن يكون المتقدم من أصحاب الأمراض المزمنة.

- أن يكون لدى الأسرة التي تطلب الدعم، أطفال من عمر 6 سنوات مقيدون بالمدارس، بنسبة حضور 80% على الأقل.

- أن يكون المتقدم على معاش تكافل وكرامة لا يمتلك أرض زراعية، ولا يمتلك سيارات أو عقارات.

- ألا يكون المتقدم يعمل بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

المستفيدين من معاش تكافل وكرامة

تستهدف وزارة التضامن الاجتماعي عدة فئات للحصول على معاش تكافل وكرامة، وهم:

- الأسر التي تعيش تحت خط الفقر ولديها أبناء في مراحل التعليم.

- كبار السن غير القادرين على العمل أو دون معاش ثابت.

- الأشخاص ذوو الإعاقة المستحقين للدعم.

- المرأة المعيلة والأرامل والمطلقات.

- الأيتام غير المكفولين.

الأوراق المطلوبة للتقديم في تكافل وكرامة 2026

حددت وزارة التضامن الاجتماعي المستندات المطلوبة للتقديم في تكافل وكرامة 2026، كالتالي:

- صورة بطاقة الرقم القومي لجميع أفراد الأسرة فوق 18 عاما.

- شهادة الميلاد المميكنة للأطفال.

- قسيمة الزواج أو الطلاق.

- بطاقة التموين «إن وُجدت».

- قيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 سنة.

- قيد جامعي للأبناء الملتحقين بالجامعة

- ما يثبت الإعاقة أو المرض المزمن إن وُجد.

- شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

ـ شهادة سجن في حال سجن الأب أو الأم.

يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.
ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول المخلل؟
طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
نيللى كريم
