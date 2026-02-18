غداً الخميس.. بدء صرف المساندة النقدية الرمضانية لـ "تكافل وكرامة" والفئات المستحقة

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بدء صرف المساندة النقدية المقررة عن شهر رمضان المبارك ضمن الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية والمقررة بـ400 جنيه لأسر تكافل وكرامة غدا الخميس، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم إيداع المساندة النقدية المقررة من خلال جميع ماكينات الصراف الآلى المتاحة للبنوك أو ماكينات نقاط بيع التجار أو مكاتب البريد غداً الخميس بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهراً، مشيرة إلى أنه سيتم كذلك غداً الخميس صرف المساندة النقدية الإضافية خلال شهر رمضان المعظم المقررة للمستفيدين بمعاش الطفل عن طريق حوالة بريدية يتم إيداعها بالرقم القومي الخاص بكل مستفيد، كما يتم إيداع المساندة النقدية المقررة لحالات كريمي النسب علي حساباتهم البنكية ببنك ناصر الاجتماعي.

كما ستتمكن الرائدات الاجتماعيات غدا الخميس كذلك من صرف المساندة النقدية الإضافية المقررة، وذلك عن طريق بطاقة الصرف النقدي "ميزة" الخاصة بكل رائدة للصرف من ماكينات الصراف الآلي أو ماكينات نقاط بيع التجار أو مكاتب البريد.