رئيسا الوفدين الروسي والأوكراني يعقدان اجتماعًا مغلقًا في جنيف وسط استمرار المفاوضات
تشكيل أرسنال أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
أول ليلة في رمضان.. 5 عبادات بعد صلاة التراويح لا تفوت أجرها
رسميا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
أستاذ تفسير: نسلط الضوء على أسرار القرآن في نورانيات قرآنية.. والفكرة طرحها النائب محمد أبوالعينين|فيديو
قوات الإحتلال تحتجز ناشط مقدسي وتمنعه من أداء صلاتي العشاء والتروايح
غداً الخميس.. بدء صرف المساندة النقدية الرمضانية لـ "تكافل وكرامة" والفئات المستحقة
مسلسل الست موناليزا الحلقة الأولى.. مي عمر تكتشف حقيقة أحمد مجدي بعد زواجهما
تهنئة رمضان 2026 .. أجمل 110 رسائل مكتوبة لا تنس أحبابك| صور
مفاجأة رمضان 2026.. 3 ساعات صيام في أقصى الشمال و14.5 ساعة في الجنوب
مسلسل رأس الأفعى الحلقة الأولى.. أمير كرارة يداهم وكرا للإرهابيين وانضمام محمود عزت للجماعة
المالية والاستثمار تؤكدان استمرار العمل بالموانئ والمنافذ الجمركية طوال أيام العام
أخبار البلد

غداً الخميس.. بدء صرف المساندة النقدية الرمضانية لـ "تكافل وكرامة" والفئات المستحقة

الدكتورة مايا مرسي
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بدء صرف المساندة النقدية المقررة عن شهر رمضان المبارك ضمن الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية والمقررة بـ400 جنيه لأسر تكافل وكرامة غدا الخميس، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم إيداع المساندة النقدية المقررة من خلال جميع ماكينات الصراف الآلى المتاحة للبنوك أو ماكينات نقاط بيع التجار أو مكاتب البريد غداً الخميس بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهراً، مشيرة إلى أنه سيتم كذلك غداً الخميس صرف المساندة النقدية الإضافية خلال شهر رمضان المعظم المقررة للمستفيدين بمعاش الطفل عن طريق حوالة بريدية يتم إيداعها بالرقم القومي الخاص بكل مستفيد، كما يتم إيداع المساندة النقدية المقررة لحالات كريمي النسب علي حساباتهم البنكية ببنك ناصر الاجتماعي.

كما ستتمكن الرائدات الاجتماعيات غدا الخميس كذلك من صرف المساندة النقدية الإضافية المقررة، وذلك عن طريق بطاقة الصرف النقدي "ميزة" الخاصة بكل رائدة للصرف من ماكينات الصراف الآلي أو ماكينات نقاط بيع التجار أو مكاتب البريد.

التضامن الحزمة الجديدة 400 جنيه تكافل وكرامة السيسي

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

مكان الواقعة

إحالة أوراق المتهم بنـ.ـحر طـ.ـفل داخل سوبر ماركت المهندسين لمفتي الجمهورية

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

أرشيفية

بعد مقـ.ـتل محامية الدقهلية.. محام ينجو من حرق مكتبه بالجيزة

صلاة التراويح

تبدأ الليلة.. كيفية صلاة التراويح بالطريقة الصحيحة

الأهلي

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الجونة في بطولة الدوري المصري

أبو اليزيد سلامة

نقولها 17 مرة يوميا .. مسئول بالأزهر : الفاتحة أعظم سورة في القرآن

حسن عبد الحميد

مع بداية شهر رمضان.. نصائح ذهبية من أستاذ علوم القرآن للآباء بشأن تربية الأبناء

أحمد موسى

أحمد موسى: نقدم برامج دينية متنوعة على صدى البلد في رمضان.. ونورانيات قرآنية يقدمه علماء الازهر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين المجفف فى السحور والافطار؟

بيدمر آثار الحلويات والدهون .. مشروب رمضاني مدمر للسكري والكوليسترول

بـ ‏7 مقاعد.. ‏5 سيارات عائلية زيرو في مصر

كيف تنظف الكبد بالزبيب والماء في يومين فقط؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

