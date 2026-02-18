قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال الأحمر المصري: قافلة «زاد العزة» الـ 141 تحمل 6 آلاف طن مساعدات لغزة
رئيسا الوفدين الروسي والأوكراني يعقدان اجتماعًا مغلقًا في جنيف وسط استمرار المفاوضات
تشكيل أرسنال أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
أول ليلة في رمضان.. 5 عبادات بعد صلاة التراويح لا تفوت أجرها
رسميا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
أستاذ تفسير: نسلط الضوء على أسرار القرآن في نورانيات قرآنية.. والفكرة طرحها النائب محمد أبوالعينين|فيديو
قوات الإحتلال تحتجز ناشط مقدسي وتمنعه من أداء صلاتي العشاء والتروايح
غداً الخميس.. بدء صرف المساندة النقدية الرمضانية لـ "تكافل وكرامة" والفئات المستحقة
مسلسل الست موناليزا الحلقة الأولى.. مي عمر تكتشف حقيقة أحمد مجدي بعد زواجهما
تهنئة رمضان 2026 .. أجمل 110 رسائل مكتوبة لا تنس أحبابك| صور
مفاجأة رمضان 2026.. 3 ساعات صيام في أقصى الشمال و14.5 ساعة في الجنوب
مسلسل رأس الأفعى الحلقة الأولى.. أمير كرارة يداهم وكرا للإرهابيين وانضمام محمود عزت للجماعة
محافظات

محافظ أسوان: إجراءات سريعة لتحويل أسوان لوجهة سياحية عالمية.. ولا تهاون مع المقصرين ورفع الإشغالات بشكل فورى

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح

عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إجتماعاً موسعاً مع نواب رئيس مركز ومدينة أسوان ورؤساء الأحياء عقب جولاته الميدانية المفاجئة الصباحية والمسائية داخل الأسواق والشوارع والميادين للوقوف على مستوى الخدمات والإنضباط العام .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحويل أسوان إلى مدينة ومحافظة سياحية متكاملة بما يليق بمكانتها الحضارية ومقوماتها المتنوعة وتاريخها العريق .

وخلال الإجتماع شدد محافظ أسوان على أنه لن يتم السماح على الإطلاق بأى تقصير أو تهاون من المسئولين حيث سيتم إستبعاد أى مسئول يثبت تقاعسه فى أداء مهام عمله ، لأن هذه المرحلة الحالية تتطلب العمل الجاد والإنتاج من خلال التدخل المباشر لرفع الإشغالات والباعة الجائلين بالأسواق والشوارع بالتنسيق مع شرطة المرافق ، مع الإلتزام بحسن معاملة المواطنين حتى فى حالة المخالفة أو الإشغال ، لتحقيق السيولة المطلوبة للشوارع والطرق العامة ، ودعم الحركة السياحية الوافدة للمحافظة .

إجراءات سريعة

وأكد المحافظ على أنه سيتم إعطاء مهلة شهر لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية فى هذا الشأن بما يعكس جدية الدولة فى إحداث نقلة نوعية بمستوى الأداء والخدمات داخل عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية .

وأشار المهندس عمرو لاشين بأنه فى إطار الإجراءات السريعة والتحرك التنفيذى العاجل لتحويل هذه التعليمات إلى واقع ملموس فقد تم إصدار قرار المحافظ بتكليف المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية للإشراف الكامل على منظومة النظافة العامة ، مع إعداد تقارير دورية لعرض النتائج للوقوف على مدى الإنجاز ، وبما يضمن المتابعة الدقيقة والمحاسبة المستمرة .

وشدد المحافظ على أن منظومة الإنظباط لن تقتصر على رفع الإشغالات فقط ، بل سيتواكب مع ذلك تحرير المحاضر الفورية ، وتنفيذ قرارات الإغلاق والتشميع بكل حسم ، لحين توفيق الأوضاع للمخالفين وفقاً للضوابط والقوانين المنظمة حيث تم التنسيق مع اللواء عبد الله جلال مدير أمن أسوان للتصدى الحازم لأى مخالفات ، وفرض هيبة الدولة بالشارع وفى نفس الوقت يتم التعاون الكامل بين نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء ، ومعاون المحافظ ، ومدير المتابعة الميدانية لتنفيذ التكليفات على أكمل وجه ، وهو ما يعكس بدوره الصورة الحضارية لأسوان كوجهة سياحية عالمية .

