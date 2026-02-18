محافظ أسوان: إجراءات سريعة لتحويل أسوان لوجهة سياحية عالمية.. ولا تهاون مع المقصرين ورفع الإشغالات بشكل فورى

عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إجتماعاً موسعاً مع نواب رئيس مركز ومدينة أسوان ورؤساء الأحياء عقب جولاته الميدانية المفاجئة الصباحية والمسائية داخل الأسواق والشوارع والميادين للوقوف على مستوى الخدمات والإنضباط العام .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحويل أسوان إلى مدينة ومحافظة سياحية متكاملة بما يليق بمكانتها الحضارية ومقوماتها المتنوعة وتاريخها العريق .

وخلال الإجتماع شدد محافظ أسوان على أنه لن يتم السماح على الإطلاق بأى تقصير أو تهاون من المسئولين حيث سيتم إستبعاد أى مسئول يثبت تقاعسه فى أداء مهام عمله ، لأن هذه المرحلة الحالية تتطلب العمل الجاد والإنتاج من خلال التدخل المباشر لرفع الإشغالات والباعة الجائلين بالأسواق والشوارع بالتنسيق مع شرطة المرافق ، مع الإلتزام بحسن معاملة المواطنين حتى فى حالة المخالفة أو الإشغال ، لتحقيق السيولة المطلوبة للشوارع والطرق العامة ، ودعم الحركة السياحية الوافدة للمحافظة .

إجراءات سريعة

وأكد المحافظ على أنه سيتم إعطاء مهلة شهر لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية فى هذا الشأن بما يعكس جدية الدولة فى إحداث نقلة نوعية بمستوى الأداء والخدمات داخل عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية .

وأشار المهندس عمرو لاشين بأنه فى إطار الإجراءات السريعة والتحرك التنفيذى العاجل لتحويل هذه التعليمات إلى واقع ملموس فقد تم إصدار قرار المحافظ بتكليف المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية للإشراف الكامل على منظومة النظافة العامة ، مع إعداد تقارير دورية لعرض النتائج للوقوف على مدى الإنجاز ، وبما يضمن المتابعة الدقيقة والمحاسبة المستمرة .

وشدد المحافظ على أن منظومة الإنظباط لن تقتصر على رفع الإشغالات فقط ، بل سيتواكب مع ذلك تحرير المحاضر الفورية ، وتنفيذ قرارات الإغلاق والتشميع بكل حسم ، لحين توفيق الأوضاع للمخالفين وفقاً للضوابط والقوانين المنظمة حيث تم التنسيق مع اللواء عبد الله جلال مدير أمن أسوان للتصدى الحازم لأى مخالفات ، وفرض هيبة الدولة بالشارع وفى نفس الوقت يتم التعاون الكامل بين نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء ، ومعاون المحافظ ، ومدير المتابعة الميدانية لتنفيذ التكليفات على أكمل وجه ، وهو ما يعكس بدوره الصورة الحضارية لأسوان كوجهة سياحية عالمية .