معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين وسط تجهيزات طبية مكثفة
تحرك في 5 محافظات.. وزيرة التنمية المحلية توجه بتلافي ملاحظات الإنارة والتشجير وإزالة الإشغالات بمسار العائلة المقدسة
إعلام إسرائيلي: فجوة حادة في تراخيص البناء بالضفة خلال 11 عامًا.. وارتفاع وتيرة الهدم مؤخرًا
بعد أزمة «رامز ليفل الوحش».. عقوبات رادعة تنتظر المتنمرين في مصر
محافظ القاهرة يصدر قرارا عاجلا بشأن ملف التصالح.. ما الجديد؟
قضية ميت عاصم.. تأجيل محاكمة المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
حاول الانتـ.ـحار.. شقيق ضحية واقعة ميت عاصم: أخويا منهار نفسيا.. وعايزين حقه
تارا عماد تلاحق عباس الريس وتدخل منزله بمسلسل إفراج
ادعى معرفته بضابط شرطة.. نصاب يستولى على أموال الأجانب بالبلاد
كنوز قبة الهواء.. الكشف عن مقابر صخرية و160 آنية أثرية نادرة بأسوان
مخدرات وسلاح بـ120 مليون جنيه.. مصرع 5 عناصر إجرامية فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط |صور
موعد مباراة برشلونة ضد ليفانتي والتشكيل المتوقع
التضامن الاجتماعي تنتهي من صرف المبالغ الإضافية لأسر تكافل وكرامة ومعاش الطفل

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

انتهت وزارة التضامن الاجتماعي من صرف المبالغ المالية الإضافية لأسر تكافل وكرامة والرائدات ومعاش الطفل.

وصرفت وزارة التضامن الاجتماعي الخميس الماضى المساعدات النقدية الإضافية التى تبلغ 400 جنيه تصرف لمرتين على مدار شهرين لكل أسرة، من خلال منافذ الصراف الآلية وأيضا معاش الطفل يصرفون المساعدة البالغ قيمتها 400 جنيه لكل أسرة، من خلال مكاتب البريد بحوالة بريدية بالرقم القومي للصرف.

كما تم صرف المساعدات النقدية لكل  الرائدات الاجتماعيات، بقيمة 300 جنيه لكل رائدة من خلال إضافتها على كارت ميزة، فيما تصرف حالات كريمي النسب، المساعدة النقدية البالغة 400 جنيه لكل طفل، من خلال الحساب البنكي باسم كل طفل إيداع بنكي مباشر على حساب كل طفل لدى بنك ناصر الاجتماعي.

وبدأت الخميس الماضى وزارة التضامن الاجتماعي في صرف المساندة النقدية المقررة عن شهر رمضان المبارك ضمن الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية والمقررة بـ400 جنيه لأسر تكافل وكرامة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم إيداع المساندة النقدية المقررة من خلال جميع ماكينات الصراف الآلى المتاحة للبنوك أو ماكينات نقاط بيع التجار أو مكاتب البريد، مشيرة إلى أنه تم كذلك صرف المساندة النقدية الإضافية خلال شهر رمضان المعظم المقررة للمستفيدين بمعاش الطفل عن طريق حوالة بريدية تم إيداعها بالرقم القومي الخاص بكل مستفيد، كما تم إيداع المساندة النقدية المقررة لحالات كريمي النسب على حساباتهم البنكية ببنك ناصر الاجتماعي.

ويمكن للرائدات الاجتماعيات صرف المساندة النقدية الإضافية المقررة، وذلك عن طريق بطاقة الصرف النقدي "ميزة" الخاصة بكل رائدة للصرف من ماكينات الصراف الآلي أو ماكينات نقاط بيع التجار أو مكاتب البريد.

