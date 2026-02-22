التضامن الاجتماعي تنتهي من صرف المبالغ الإضافية لأسر تكافل وكرامة ومعاش الطفل

انتهت وزارة التضامن الاجتماعي من صرف المبالغ المالية الإضافية لأسر تكافل وكرامة والرائدات ومعاش الطفل.

وصرفت وزارة التضامن الاجتماعي الخميس الماضى المساعدات النقدية الإضافية التى تبلغ 400 جنيه تصرف لمرتين على مدار شهرين لكل أسرة، من خلال منافذ الصراف الآلية وأيضا معاش الطفل يصرفون المساعدة البالغ قيمتها 400 جنيه لكل أسرة، من خلال مكاتب البريد بحوالة بريدية بالرقم القومي للصرف.

كما تم صرف المساعدات النقدية لكل الرائدات الاجتماعيات، بقيمة 300 جنيه لكل رائدة من خلال إضافتها على كارت ميزة، فيما تصرف حالات كريمي النسب، المساعدة النقدية البالغة 400 جنيه لكل طفل، من خلال الحساب البنكي باسم كل طفل إيداع بنكي مباشر على حساب كل طفل لدى بنك ناصر الاجتماعي.

وبدأت الخميس الماضى وزارة التضامن الاجتماعي في صرف المساندة النقدية المقررة عن شهر رمضان المبارك ضمن الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية والمقررة بـ400 جنيه لأسر تكافل وكرامة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم إيداع المساندة النقدية المقررة من خلال جميع ماكينات الصراف الآلى المتاحة للبنوك أو ماكينات نقاط بيع التجار أو مكاتب البريد، مشيرة إلى أنه تم كذلك صرف المساندة النقدية الإضافية خلال شهر رمضان المعظم المقررة للمستفيدين بمعاش الطفل عن طريق حوالة بريدية تم إيداعها بالرقم القومي الخاص بكل مستفيد، كما تم إيداع المساندة النقدية المقررة لحالات كريمي النسب على حساباتهم البنكية ببنك ناصر الاجتماعي.

ويمكن للرائدات الاجتماعيات صرف المساندة النقدية الإضافية المقررة، وذلك عن طريق بطاقة الصرف النقدي "ميزة" الخاصة بكل رائدة للصرف من ماكينات الصراف الآلي أو ماكينات نقاط بيع التجار أو مكاتب البريد.