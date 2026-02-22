قضية ميت عاصم.. تأجيل محاكمة المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية

قررت محكمة جنايات بنها اليوم الأحد تأجيل جلسة محاكمة 6 متهمين، في واقعة إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية في ميت عاصم بمركز بنها في القليوبية، لجلسة 27 أبريل.

ووصل المتهمون إلى محكمة جنايات بنها في واقعة إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية بـ ميت عاصم إلى المحكمة لنظر أولى جلسات محاكمتهم.

شقيق اسلام

وكشف شقيق الشاب إسلام محمد صاحب واقعة إجباره على ارتداء ملابس نسائية في قرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها في القليوبية خلال أولى جلسات محاكمة المتهمين، تدهور الحالة النفسية لشقيقه، مؤكدًا أنه حاول إنهاء حياته وتم إنقاذه.

وأضاف شقيقه أن حالته النفسية سيئة للغاية، وبدأ يعاني من نوبات غضب حادة منذ انتشار صوره ومقاطع الفيديو الخاصة بالواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن التعليقات التي تداولها البعض تسببت له في حالة قهر شديدة.

وأضاف أنه حاولنا السيطرة على حالته بإعطائه مهدئات، إلا أن ذلك لم يُجدِ نفعًا، ما اضطرنا إلى إدخاله مستشفى الصحة النفسية، لتلقي العلاج اللازم.

واختتم حديثه مطالبًا بحق شقيقه، مؤكدًا أن ما تعرض له ترك أثرًا نفسيًا بالغًا عليه وعلى أسرته