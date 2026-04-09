ياسمين عز تعلق على واقعة التعدي على طفلتين: الأمان مش مضمون حتى داخل الأسرة

علّقت الإعلامية ياسمين عز على واقعة الاعتداء على طفلتين من أحد أفراد أسرتهما، مؤكدة خطورة ما تعكسه هذه الحوادث من تراجع في منظومة الأمان داخل بعض البيوت.

وقالت عز، خلال تقديمها برنامج كلام الناس، إن الواقعة “صادمة ومؤلمة”، مشيرة إلى أن الاعتماد على فكرة أن “بيت العائلة هو الأكثر أمانًا” لم يعد كافيًا في ظل تكرار مثل هذه الحوادث.

وأضافت الإعلامية، أن الأم كانت تظن أنها تترك بناتها في مكان آمن وسط العائلة، إلا أن ما حدث يكشف عن ضرورة زيادة الوعي والرقابة، قائلة إن “حماية الأطفال مسؤولية لا تحتمل الافتراض أو الثقة المطلقة”.

وانتقدت "عز" بعض ردود الفعل التي حملت الأم مسؤولية ما حدث، مؤكدة أن اللوم يجب أن يوجه إلى الجاني، وليس إلى الضحية أو أسرتها، مشددة على أهمية محاسبة المسؤولين عن مثل هذه الجرائم.

كما دعت إلى ضرورة توعية الأسر بمتابعة أبنائهم بشكل دائم، وعدم التساهل في أي سلوكيات مريبة، حفاظًا على سلامة