المؤهل العالي 150 جرام دهب والمتوسط 100.. ياسمين عز تنتقد مبادرة لتيسير الزواج في المنيا

انتقدت الإعلامية ياسمين عز مبادرة متداولة لتيسير الزواج بمحافظة المنيا، والتي تربط قيمة الشبكة أو المهر بالمؤهل الدراسي للعروس، معتبرة أن هذه الفكرة تزيد من الأعباء بدلًا من تخفيفها.

وقالت "عز"، خلال تقديمها برنامج كلام الناس، إن تحديد 150 جرامًا من الذهب لصاحبة المؤهل العالي مقابل 100 جرام للمؤهل المتوسط “أمر غير منطقي”، متسائلة عن كيفية التعامل مع الحالات المختلفة مثل المؤهلات فوق المتوسطة أو استكمال التعليم بعد ذلك.

وأضافت الإعلامية: “إحنا بنقول نسهّل على الشباب، مش نزود عليهم.. 100 و150 جرام دهب مش تيسير، ده تصعيب”، مؤكدة أن مثل هذه المبادرات قد تؤدي إلى نتائج عكسية وتزيد من صعوبة الزواج بدلًا من دعمه.

وأشارت ياسمين عز، إلى أن المغالاة في متطلبات الزواج، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الذهب، تمثل عبئًا كبيرًا على الشباب، داعية إلى الاكتفاء بالأساسيات وتبسيط التكاليف لتشجيع الإقبال على الزواج.

وتابعت: “الفكرة مش في المؤهل ولا في كمية الدهب، الفكرة في إننا نساعد الشباب يبدأ حياته من غير ضغوط”.