إلهام أبو الفتح
طه جبريل
فن وثقافة

بإطلالة جريئة.. ياسمين عز تثير الجدل بهاف ستومك

ميرنا محمود

أثارت الإعلامية ياسمين عز الجدل بصورة جديدة شاركها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

و ظهرت ياسمين عز بإطلالة جذابة جريئة مرتدية ملابس رياضيه وهاف ستومك باللون الأسود ،مما أثارت دهشة و نقد متابعيها.

و كان قد حل الشيخ مظهر شاهين ضيفاً على الإعلامية ياسمين عز في برنامج “كلام الناس” المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر حيث كال المديح لمقدمة البرنامج معبراً عن سعادته الكبيرة بتكرار استضافته في حلقاتها.

ووجه شاهين حديثه للإعلامية ياسمين عز قائلاً : إنه يشعر بالسعادة عند ظهوره معها. مشيراً إلى أنه يتلقى تساؤلات عديدة من متابعيه عبر واتساب وهاتفه الشخصي بمجرد إعلانه عن موعد الحلقة.

وأضاف إمام مسجد عمر مكرم في تصريحاته أن الجمهور يسأله عما إذا كانت الإعلامية جميلة في الحقيقة مثلما تظهر على الشاشة ليرد عليهم بالقول إنها في الواقع أجمل بكثير من ظهورها التليفزيوني.

واستكمل الشيخ مظهر شاهين حديثه بمداعبة حول المصطلحات الشهيرة للمذيعة قائلاً إن المتابعين سألوه هل سيكون الحديث بالصوت الشتوي أم الصيفي ليرد عليهم بأنه سيكون بالصوت الربيعي نظراً لبداية فصل الربيع.

واختتم شاهين وصلة المديح بوصف المذيعة بلقب ياسمين هانم متمنياً لها دوام التوفيق واللقاء دائماً على خير وهو ما اعتبره البعض خروجاً عن المظهر المعتاد لعلماء الدين وأئمة المساجد الكبرى.

وفور تداول مقاطع الفيديو الخاصة باللقاء أصدرت وزارة الأوقاف بياناً عاجلاً أكدت فيه أن ما صدر عن الإمام شابه ما لا يليق برؤية الوزارة ورسالتها ولا يتسق مع مظهر الإمام ومكانته في المجتمع المصري.

واستدعت الوزارة الشيخ مظهر شاهين إلى ديوانها العام بعد الواقعة بسويعات قليلة حيث مثل أمام الجهة المختصة بالديوان وبسؤاله عن الواقعة أقر بها تماماً وبأنه لم يكن موفقاً فيما أثاره من لغط.

واعترف شاهين خلال التحقيق بأنه ظهر على الشاشة الفضائية دون الحصول على تصريح مسبق أو ترشيح رسمي من الوزارة معتذراً عما بدر منه ومتعهداً بعدم الظهور الإعلامي مجدداً إلا بعد استصدار التصاريح اللازمة.

وبناءً على هذا الإقرار بالخطأ شرعت الوزارة في إحالة الواقعة إلى الإدارات المختصة لاتخاذ اللازم قانونياً وإدارياً مع تجديد الحظر الصارم على جميع منسوبيها من الظهور الإعلامي دون إذن رسمي.

وشددت الأوقاف في ختام بيانها على ضرورة التزام جميع الأئمة بحسن الظهور شكلاً وموضوعاً وأن يكون حديثهم محققاً للعلم والوعي ومكارم الأخلاق بما يصون جلال الخطاب الديني ويحفظ سمو رسالة الوزارة.

تأثير السهر ليلا لوقت متأخر

أطعمة ومشروبات تساعد على التخلص من الانتفاخ

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر

حسين فهمي

