ياسمين عز: لا بد من النظر لكافة جوانب واقعة الطبيبة والمريضة

أكدت الإعلامية ياسمين عز، أن الفيديو المتداول لطبيبة داخل إحدى المستشفيات، والذي أظهر قيامها بإشارة غير لائقة تجاه مريضة، يجب النظر إليه في سياقه الكامل وعدم الاكتفاء برد الفعل الظاهر فقط.

وقالت ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الواقعة بدأت عندما طلبت الطبيبة من إحدى الممرضات الانتظار، الأمر الذي أثار غضب المريضة ودفعها للتعدي لفظيًا على الطبيبة وتوجيه عبارات سب لها، قبل أن تتطور الأحداث وتقوم الطبيبة بالرد بإشارة غير لائقة.

وتابعت مقدمة برنامج “كلام الناس”، أن تصرف الطبيبة وضعها في موقف خاطئ، مؤكدة أنها كانت ستدافع عنها حال عدم صدور هذا السلوك، إلا أن رد الفعل غير المناسب أضعف موقفها.

وأشارت إلى أنه لا بد من النظر إلى كافة جوانب الواقعة، خاصة أن البداية جاءت من جانب المريضة التي بادرت بالإساءة، مطالبة بعدم الحكم على الأحداث من زاوية واحدة فقط.

