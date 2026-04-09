محادثات تحت النار.. ترامب طلب من نتنياهو إجراء مفاوضات مباشرة مع لبنان

أفادت مصادر أمريكية مطلعة، بأن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسعي إلى مفاوضات مباشرة مع لبنان بناءً على طلب الرئيس دونالد ترامب.

وكشفت المصادر لشبكة “سي إن إن” أن ترامب طلب من نتنياهو، خلال محادثة جرت يوم الأربعاء، تقليص الهجمات الإسرائيلية على لبنان والدخول في مفاوضات مع الحكومة اللبنانية بشأن نزع سلاح حزب الله.

ولم يتضح بعد ما إذا كان نتنياهو وافق على تقليص الضربات في لبنان. وصرح مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN بأنه "لا يوجد وقف لإطلاق النار في الوقت الراهن"، مضيفًا أن "المحادثات ستُجرى تحت ضغط النيران".

وقال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس يوم الأربعاء إن "الإسرائيليين عرضوا بالفعل كبح جماح أنفسهم قليلًا في لبنان" إلا أن الجيش الإسرائيلي واصل اليوم الخميس قصف لبنان وأصدر أوامر إخلاء جديدة لأجزاء من جنوب بيروت.

ومن المقرر أن يمثل السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر إسرائيل في المفاوضات المقبلة مع لبنان، وفقًا لما ذكره مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع على الأمر.