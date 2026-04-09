الحكومة: مصر ليست معرضة لأي أزمة طاقة

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة لديها مخزون استراتيجي من السلع الاستراتيجية ونحافظ على احتياجات الدولة كي لا نواجه أي نقص في السلع .

وقال الحمصاني في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”، :" الحكومة سعت لزيادة سعر اردب توريد القمح لـ 2500 جنيه وهذا دعم وتشجيع للفلاح المصري لتوريد مزيد من القمح ونستهدف توريد كميات اكبر من مثيلتها العام الماضي ".

وتابع الحمصاني :" مصر ليست معرضة لأي أزمة طاقة ووزير البترول أعلن عن اكتشافات جديدة في قطاع الطاقة والدولة عملت على تعزيز الطاقة الجديدة والمتجددة ونسعى لإدخال 42 % طاقة متجددة قبل عام 2030 ".

وأكمل الحمصاني :" هناك عمليات ربط مع الدول الشقيقة على رأسها المملكة العربية السعودية في قطاع الطاقة".