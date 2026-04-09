مجتبى خامنئي: إيران ستنقل إدارة مضيق هرمز إلى مرحلة جديدة.. وشعبنا انتصر
حادثة صادمة.. غضب واسع في السودان بعد نبش قبر الشيخ محمد أحمد الفكي
العبور مقابل العملات المشفرة.. كيف يمكن لـ إيران تحصيل رسوم مضيق هرمز بالبيتكوين؟
بعد سريان قرار وقف إطلاق النار.. الذهب يستقر عند 7220 جنيهًا
الهلال الأحمر: 160 قافلة مساعدات ضمن قوافل زاد العزة من مصر إلى غزة
ترامب : متفائل باقتراب اتفاق السلام مع إيران
سعر الدولار اليوم في مصر 9 أبريل 2026.. تراجع بالبنوك
الزراعة تشن حملات تفتيشية موسعة لمنع نحر البتلو لحماية الثروة الحيوانية
بعد سريان قرار وقف إطلاق النار.. سعر العملات العربية مساء اليوم.. الريال السعودي والدينار الكويتي في البنوك
إرسال عينة المخدرات المضبوطة مع صانعة محتوى بالجيزة للمعمل الجنائي
سلسلة زلازل المحيط الأطلسي تثير ذعر الولايات المتحدة.. ماذا سيحدث؟
شمال إسرائيل تحت النار .. المقاومة اللبنانية تقصف دولة الاحتلال بـ 60 صاروخًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مدبولي: شفافية السياسات النقدية والمالية أساس استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز ثقة المستثمرين

أ ش أ

أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن وضوح وشفافية السياسات النقدية والمالية يمثلان المعيار الرئيسي للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل باستمرار على ترسيخ هذا النهج.

وأوضح مدبولى- فى رده على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الخميس عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن السياسة النقدية في مصر تتسم بالمرونة وتم الإعلان عنها بوضوح، وهو ما ساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما أكدته مختلف المؤسسات الدولية. وأضاف أن الدولة نجحت في التعامل مع الأزمات واستيعاب تداعياتها، مشيرًا إلى أن موارد النقد الأجنبي لم تتأثر رغم مرور 40 يومًا على اندلاع الحرب.

وفيما يتعلق بالسياسة المالية، أشار مدبولي إلى حرص الحكومة على تقديم المزيد من الحوافز والإجراءات لدعم وتشجيع المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، على التوسع والاستثمار داخل السوق المصرية.

وأكد أن هذا التوجه يتم العمل عليه بقوة من قبل المجموعة الاقتصادية، خاصة في ظل الحاجة خلال الفترة المقبلة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر.

وشدد رئيس الوزراء على أن ما تتمتع به مصر من استقرار وأمن وسلام، في ظل التحديات والحروب التي تشهدها المنطقة والعالم، يعزز من جاذبيتها الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهود الدولة في مكافحة الإرهاب والتعامل معه بكفاءة تعد من أبرز العوامل التي ينظر إليها المستثمر عند اتخاذ قرار الاستثمار.

المتهم

كمين خلف شجرة وقائمة اغتيالات داخل الجيب.. تفاصيل صادمة لمحاولة قتل طبيب بالإسكندرية.. وسايس الجراج يُحبط مخططًا دمويًا

سعر الذهب

800 جنيه| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

وزير التربية والتعليم

حقيقة خصم درجتين ونصف لطلاب المدارس عن كل يوم غياب|توضيح عاجل

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة بشأن التقييمات الأسبوعية والغياب والحضور في المدارس

بدر عبد العاطي ونواف سلام

لبنان ينزف ومصر تدق ناقوس الخطر: استهداف البنية التحتية يفتح أبواب جحيم إقليمي

ميدو

12 أبريل .. نظر تجديد حبس نجل ميدو في حيازة المخدرات

اجتماع الوزراء

رئيس الوزراء: تعديل مواعيد غلق المحلات لتمتد للساعة 11 مساء حتى يوم 27 أبريل

مواعيد جديدة لغلق المحلات بقرار حكومي بعد تراجع أسعار النفط

مش هتقفل 9 مساء.. مواعيد جديدة لغلق المحلات بقرار حكومي بعد تراجع أسعار النفط

السكري

مفاجأة لمرضى السكر.. اختراع علاج جديد يحول العضلات لخلايا إنتاج الإنسولين

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | كيف تتجنبين دودة الرنجة في شم النسيم؟ حساسية حبوب اللقاح تهدد الأطفال والكبار

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف معلومات صادمة عن الجلطات

بالصور

السمنة تسبب أنواعاً أخطر أنواع السرطان.. احرص على فقدان الوزن

العاشر من رمضان يرفع درجة الاستعداد بحديقة الكفراوي لاستقبال المحتفلين بشم النسيم | صور

انقطاع النفس أثناء النوم يزيد خطر النوبات القلبية والوفاة بنسبة 71%

موجود فى كل بيت .. نوع خضار غير متوقع يحمى من 15 مرضًا

فيديو

حمادة هلال

مقدرش أبعد عن الفن.. حمادة هلال يكشف موقفه من حذف أغانيه بعد وفاته

واقعة كوبري المظلات

حادث غامض أعلى كوبري بشبرا .. والداخلية تحسم الجدل

واقعة قاصرات المنوفية

مأساة بالمنوفية.. عم يستغل بنات شقيقة داخل منزل العائلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد