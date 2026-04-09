غلق المحال 11 مساء واحتياطيات السلع الإستراتيجية تصل إلى عام.. رسائل مهمة من مدبولي للشعب

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من الرسائل المهمة للشعب المصري، خاصة مع دخول هدنة حرب إيران وامريكا حيز التنفيذ ، أبرزها غلق المحال في الـ 11 مساء حتى نهاية أبريل الجاري.

هدنة حرب إيران

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن العالم استقبل خبر الإعلان عن التوصل لتعليق العمليات العسكرية بين إيران وأمريكا أسبوعين العالم بطريقة إيجابية.

وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" وقف إطلاق النار خطوة في الاتجاه الإيجابي ونأمل أن كل الأطراف تتمسك بالنافذة المضيئة للوصول لاتفاق نهاي لوقف الحرب ".

وتابع مصطفى مدبولي :" الرئيس السيسي أكد أهمية إعلاء قيم الإنسانية والسلام، والرئيس السيسي أكد دعم مصر لأمن واستقرار الأشقاء في دول الخليج العربي والعراق والأردن وبذل كل الجهد لإنهاء الصراع وإرساء السلام العادل في المنطقة ".

تداعيات الحرب



أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ان مصر مستمرة مع الدول العربية، وكل الشركاء الإقليميين في المساعدة لاتفاق دائم لوقف الحرب الجارية في الشرق الأوسط.

وقال مدبولي، أنه نتعامل مع المتغيرات الإقليمية ولدينا تصورات خاصة لو هناك استمرار للحرب، مؤكدا أن الأزمة لها تداعيات على توافر الايرادات الكالية للدولة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنه يتم التواصل مع البنك المركزي من أجل تأمين العملة الصعبة للدولة، مؤكدا أن إحتياطيات البنك المركزي زادت لـ 52.8 مليار دولار خلال شهر مارس الماضي.

وأشار مصطفى مدبولي إلى أنه ىلم يحدث أي تأخر في تلبية إحتياجات السوق المصري، مؤكدا أن المؤسسات الدولية أشادت بالنمو الموجود في مصر.



قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تواصل العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار في الأسواق.

تأمين احتياطات كافية من السلع



وأوضح مدبولي أن الدولة نجحت في تأمين احتياطات كافية من السلع الاستراتيجية تتراوح مدتها ما بين 6 إلى 12 شهرًا، وهو ما يعكس جاهزية الدولة لمواجهة أي تحديات أو أزمات محتملة في سلاسل الإمداد العالمية.



خطة شاملة لتعزيز الأمن



وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة شاملة لتعزيز الأمن الغذائي، وتقليل التأثر بالتقلبات الدولية، مؤكدًا استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان استدامة توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

قطاع الغاز الطبيعي



وفي سياق متصل، كشف مدبولي أن العام الجاري سيشهد الإعلان عن اكتشافات مؤكدة جديدة في قطاع الغاز الطبيعي، من شأنها أن تضيف احتياطيات كبيرة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ خططها التنموية، مع التركيز على تأمين الموارد الاستراتيجية ودعم القطاعات الحيوية بما يخدم مصالح المواطنين ويعزز من استقرار الاقتصاد المصري.

طرح شركات بالبورصة

علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على القيد المؤقت لـ 6 شركات حكومية بالبورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات.

وقال مصطفى مدبولي،: "بدأنا التحرك في ملف قيد كل الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية".

وتابع مدبولي :" في القيد المؤقت يتم التعاقد مع مستشار مالي يقيم أداء الشركة ويحدد القيمة العادلة لها والدولة تطرح نسبة من الشركة في البورصة المصرية ونسرع الخطى في هذا الملف".

وأكمل مدبولي: "متوقع أن نصل لقيد 20 شركة بشكل مؤقت في البورصة".

غلق المحال في الـ 11 مساء



أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تتحرك بشكل تدريجي كي لا يتم تحميل المواطن الأعباء بشكل مباشر.



وقال مصطفى مدبولي: "قرار غلق المحال أثار تباينا في الآراء داخل الشارع المصري بشكل كبير "، و"أصدرنا قرارا استثنائيا لأعياد الأخوة المسيحيين وشم النسيم بغلق المحال في الساعة 11 مساء".

وأكمل مصطفى مدبولي: "قررنا الاستمرار في غلق المحال في الـ 11 مساء حتى نهاية شهر أبريل الحالي، واستثناء المناطق السياحية الأثرية من قرارات غلق المحال الذي اتخذته الحكومة".

ترشيد الاستهلاك مستمر



أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه في خضم كل الحروب والتحديات المتواجدة في المنطقة فإن الدولة قادرة على الحفاظ على استقرارها وهذا بفضل جهود الدولة في محاربة الإرهاب والقضاء عليه .



وقال مدبولي:" المواطن لازم يكون واخد باله في ملف ترشيد الاستهلاك وتكون المسؤولية مشتركة وبعد انتهاء الحرب سوف نستمر في إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة بما لا يؤثر على حركة الاقتصاد، وكلما ساعدنا المواطن ورشد استهلاك الطاقة يساعدنا في عملية ترشيد الاستهلاك ".

وتابع مدبولي : " الإسراع بإدخال أكبر حجم من الطاقة الجديدة والمتجددة في الشبكة الوطنية للدولة".

قانون الإدارة المحلية



أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قانون الإدارة المحلية المطروح يعود إلى نسخة عام 2016، مشيرًا إلى وجود توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إصدار القانون، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات التي شهدتها الدولة خلال الفترة الماضية.

وقال مدبولي،، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الحكومة ومجلس النواب لمراجعة التعديلات المطلوبة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنه لدي أمل في تحقيق تعاون وثيق بين الجانبين، على غرار ما تم في مناقشات قانون الإجراءات الجنائية.



تحفيز الاستثمارات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن أهم معيار للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري هو وضوح وشفافية السياسات النقدية والمالية للدولة .



وقال مصطفى مدبولي،: "لدينا سياسة نقدية مرنة والدولة استوعبت الأزمة الاقتصادية العالمية وموارد النقد الأجنبي في مصر لم تتأثر".

وتابع مصطفى مدبولي: "حريصون على تواجد المزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين المحليين او الأجانب لضخ استثمارات داخل مصر ".



وأكمل مدبولي: "نحتاج إلى مزيد من الإجراءات لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر ".



الإيجار القديم



قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ترجع إلى عام 2017، مشيرًا إلى أن الأرقام الخاصة بوحدات الإيجار القديم شهدت انخفاضًا ملحوظًا منذ ذلك الوقت.



نظام الإيجار القديم



وأوضح رئيس الوزراء أن تلك الإحصاءات كانت تركز على المناطق الخاضعة لنظام الإيجار القديم، لافتًا إلى أن الحكومة ناقشت عددًا من الإجراءات التي تستهدف تحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين.



وشدد مدبولي على أهمية الإسراع في التقديم للحصول على سكن بديل للراغبين، مؤكدًا أن الدولة تعمل على توفير حلول عملية تضمن استقرار المواطنين وتخفف من الأعباء المرتبطة بملف الإيجارات القديمة.



أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه يتم العمل مع الاتحاد الأوروبي لمحاولة تبكير القسط الذي سوف تحصل عليه مصر من تعهدات الاتحاد الأوروبي، مضيفا:" وزارة الخارجية تبذل جهدا كبيرا لتحقيق هذا الأمر ".