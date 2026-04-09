مدبولي: حريصون على توفير حوافز جديدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن أهم معيار للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري هو وضوح وشفافية السياسات النقدية والمالية للدولة .

وقال مصطفى مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي،: "لدينا سياسة نقدية مرنة والدولة استوعبت الأزمة الاقتصادية العالمية وموارد النقد الأجنبي في مصر لم تتأثر".

وتابع مصطفى مدبولي: "حريصون على تواجد المزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين المحليين او الأجانب لضخ استثمارات داخل مصر ".



وأكمل مدبولي: "نحتاج إلى مزيد من الإجراءات لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر ".