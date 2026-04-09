مدبولي: بعد انتهاء الحرب سنستمر في إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه في خضم كل الحروب والتحديات المتواجدة في المنطقة فإن الدولة قادرة على الحفاظ على استقرارها وهذا بفضل جهود الدولة في محاربة الإرهاب والقضاء عليه .

وقال مدبولي في كلمته بمؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي:" المواطن لازم يكون واخد باله في ملف ترشيد الاستهلاك وتكون المسؤولية مشتركة".

وأضاف: "بعد انتهاء الحرب سوف نستمر في إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة بما لا يؤثر على حركة الاقتصاد، وكلما ساعدنا المواطن ورشد استهلاك الطاقة يساعدنا في عملية ترشيد الاستهلاك ".

وتابع مدبولي : " الإسراع بإدخال أكبر حجم من الطاقة الجديدة والمتجددة في الشبكة الوطنية للدولة".