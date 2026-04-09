موجود فى كل بيت .. نوع خضار غير متوقع يحمى من 15 مرضًا

يعد الثوم من أقوى المواد الطبيعية القادرة على حماية الجسم من عدد كبير من الأمراض بل وعلاجها.

ووفقا لما ذكره موقع “ pharmeasy” نكشف لكم أهم فوائد الثوم الصحية.

تخفيف السعال والبرد





تتعدد فوائد تناول الثوم النيء، فله القدرة على تخفيف السعال ونزلات البرد لدى الأطفال والبالغين وتشير الأبحاث إلى أن استخدام الثوم قد يساعد في تخفيف أعراض الاحتقان لدى الأطفال.



صحة القلب



يُفيد الثوم صحة القلب لاحتوائه على الأليسين، وهو مركب يمنع أكسدة الكوليسترول الضار (LDL) وهذا يُخفض مستويات الكوليسترول ويُحسّن صحة القلب كما يُقلل تناول الثوم بانتظام من خطر الإصابة بجلطات الدم، وبالتالي يُساعد على الوقاية من الانسداد التجلطي و يُساعد الثوم أيضاً على خفض ضغط الدم، لذا فهو مفيد لمرضى ارتفاع ضغط الدم .

يحسن وظائف الدماغ



تشير العديد من الدراسات 7 إلى أن الثوم قد يكون مفيدًا لصحة الدماغ بسبب خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات. وقد يكون فعالًا في الأمراض التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر والخرف 6 .



الهضم



تتحسن مشاكل الجهاز الهضمي بإضافة الثوم النيء إلى النظام الغذائي. فقد أظهر الثوم النيء فوائد جمة للأمعاء، كما أنه يقلل الالتهابات. ويساعد تناول الثوم النيء على التخلص من الديدان المعوية. ومن فوائد الثوم أنه يعزز نمو البكتيريا النافعة ويقلل من البكتيريا الضارة، مما يُسهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي .

ينظم نسبة السكر في الدم





تشير الأبحاث إلى أن أولئك الذين يعانون من مرض السكري قد يلاحظون تحسنًا في مستويات السكر في الدم لديهم عن طريق تناول الثوم النيء، ولكن يجب دائمًا استشارة الطبيب لمعرفة ما إذا كان هذا مفيدًا لحالتك قبل إجراء تغييرات على نظامك الغذائي.

يعزز المناعة



قد يساعد الثوم في تقليل الجذور الحرة وتلف الحمض النووي وقد يعزز الزنك الموجود فيه المناعة، بينما قد يساعد فيتامين سي في علاج الالتهابات كما قد يكون الثوم مفيدًا في علاج التهابات العين والأذن نظرًا لخصائصه المضادة للميكروبات .



صحة الجلد



يساعد الثوم على الوقاية من حب الشباب وتخفيف آثاره. كما قد يُفيد استخدام عصير الثوم في علاج قروح البرد والصدفية والطفح الجلدي والبثور. وقد يُساعد أيضًا في الحماية من الأشعة فوق البنفسجية، وبالتالي قد يُفيد في مكافحة علامات الشيخوخة . مع ذلك، قد يُسبب الثوم تهيجًا للجلد وحروقًا كيميائية، لذا يُنصح باستخدامه فقط تحت إشراف الطبيب.

بحسب ملاحظاتي، يُستخدم الثوم في الطب التقليدي منذ القدم. ومن المثير للاهتمام كيف يُمكن أن يكون مفيدًا في حالاتٍ مُختلفة. على سبيل المثال، أظهرت دراساتٌ أن الثوم قد يكون فعالًا في علاج الثآليل، والتهاب الفم الناتج عن أطقم الأسنان، وقرح الأوردة، وحتى جروح الجلد. لذا، إذا كنت تُعاني من أيٍّ من هذه المشاكل، فقد يكون استخدام الثوم هو الحل الأمثل.



الوقاية من السرطان



تشير الأبحاث إلى أن الثوم قد يفيد في علاج السرطان وقرحة المعدة لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة كما قد يساعد الثوم في حماية الجسم من سرطان الرئة والبروستاتا والمثانة والمعدة والكبد والقولون وتساعد خصائصه المضادة للبكتيريا في الوقاية من قرحة المعدة ، إذ يساهم في التخلص من مسببات الأمراض في الأمعاء .

فقدان الوزن



يقلل الثوم من التعبير عن الجينات المسؤولة عن تكوين الخلايا الدهنية التي تخزن الدهون كما أنه يزيد من توليد الحرارة في الجسم ويؤدي إلى حرق المزيد من الدهون وخفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL ) .

إلى جانب فوائده في إنقاص الوزن، يتميز الثوم بقيمته الغذائية العالية وفي الواقع، يحتوي فص واحد من الثوم النيء، الذي يزن حوالي 3 جرامات، على 2 ، 3 :

المنغنيز

فيتامين ب6

فيتامين سي

السيلينيوم

الفيبر

كميات الكالسيوم والنحاس والبوتاسيوم والحديد، إلخ.



الأداء الرياضي



يُعتبر الثوم من أفضل المواد المُحسّنة للأداء. في الماضي، كان يُستخدم لعلاج الإرهاق وتحسين قدرة العمال على العمل وتشير الدراسات التي أُجريت على القوارض إلى أن تناول الثوم يُساعد في تحسين الأداء الرياضي. تناول مرضى القلب الثوم لمدة ستة أسابيع، مما أدى إلى انخفاض معدل ضربات القلب بنسبة 12% وتحسّن قدرتهم على ممارسة الرياضة .



علاج المسالك البولية



يتمتع عصير الثوم الطازج بالقدرة على الحد من نمو بكتيريا الإشريكية القولونية المسببة لالتهاب المسالك البولية، كما أنه يساعد في الوقاية من التهابات الكلى.

يقلل الثوم من التهابات الجروح، ويعزز نمو الشعر، وصحة العظام والكبد ,معظم العلاجات المنزلية فعالة فقط عند تناول الثوم نيئاً، ولكن يجب القيام بذلك تحت إشراف مقدم الرعاية الصحية.

يقلل إجهاد التمرين





بحسب إحدى عشرة دراسة يابانية، قد يكون للثوم النيء، عند تخميره في مزيج من الماء والكحول، تأثيرات ملحوظة على القدرة على التحمل أثناء التمرين كما أُجريت دراسات على البشر أظهرت أن الثوم يُحسّن بالفعل أعراض الإرهاق الناتج عن ممارسة الرياضة.

يقلل من سمية الدم





بالنسبة للأشخاص المعرضين لخطر التسمم بالرصاص نتيجة المخاطر المهنية، قد يكون الثوم الحل الأمثل. تشير الأبحاث إلى أن الثوم أكثر أمانًا وفعالية في الحد من التسمم بالرصاص في الدم من د-بنسيلامين، وهو الدواء الشائع الاستخدام لعلاج نفس الحالة .

نقص هرمون الإستروجين

غالباً ما يرتبط انقطاع الطمث لدى النساء الأكبر سناً بنقص هرمون الإستروجين الأنثوي نتيجةً لاضطراب إنتاج بروتين يُعرف باسم السيتوكين وقد لوحظ أن تناول الثوم يُساهم في تنظيم هذا الهرمون إلى حدٍ ما، وبالتالي، قد يكون فعالاً في التغلب على نقص الإستروجين بعد انقطاع الطمث .

التهاب المفاصل العظمي





يُمكن أن يُساعد تناول الثوم ضمن نظامك الغذائي اليومي في الوقاية من التهاب المفاصل أو الحدّ من ظهوره فقد أظهرت الأبحاث أن الثوم يحتوي على مركب يُعرف باسم ثنائي كبريتيد الأليل، والذي يُساعد في الحفاظ على كثافة العظام، وبالتالي يُمكن أن يُؤخر ظهور أمراض العظام.