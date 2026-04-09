وزير البترول: عملنا على زيادة الحد الأدنى لسعر الغاز لمصانع الأسمدة

أكد كريم بدوي وزير البترول، أن تسعير الغاز لقطاع الأسمدة يتم عن طريق معادلة تشمل نسبة التصدير والتوزيع للسوق المحلي .

وقال كريم بدوي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :"عملنا على زيادة الحد الأدنى لسعر الغاز لمصانع الأسمدة ".



وتابع :" مصر تمتلك بنية تحتية فريدة من نوعها ولدينا مصانع إسالة للغاز الطبيعي ومصر تعتبر سوق محلي كبير".

وأكمل كريم بدوي :" مصر لديها بنية تحتية فريدة في الصناعات التي تعتمد على الغاز مثل البتروكيماويات او الأسمدة ونعزز من موقع مصر الجغرافي والبنية التحتية القوية".

وأكمل كريم بدوي :" نعزز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة ولدينا 4 سفن تغييز في مصر بما يعطي لمصر القدرة على تأمين الأمن القومي للطاقة".

