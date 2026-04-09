الأهلي يصعّد ويطعن على عقوبات رابطة الأندية بسبب مباراة سيراميكا كليوباترا

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تحرك عاجل من الإدارة لتقديم طعن رسمي على العقوبات التي أعلنتها رابطة الأندية المصرية المحترفة، على خلفية أحداث مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لبطولة دوري Nile موسم 2025-2026.

وأوضح المصدر أن الأهلي يترقب كذلك ما ستسفر عنه قرارات لجنة الانضباط، خاصة فيما يتعلق ببعض الوقائع التي شهدتها المباراة، وعلى رأسها أزمة الحكم، والتي قد تشهد قرارات إضافية خلال الأيام المقبلة.

وكانت رابطة الأندية قد أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الأولى من المرحلة النهائية للمجموعة الأولى، وذلك طبقًا للائحة مسابقة دوري Nile ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026. وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة سموحة وإنبي:

إيقاف بابا بادجي، لاعب فريق سموحة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي:

إيقاف فخري لاكاي، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف وائل رأفت سيد محمد، محلل أداء فريق سيراميكا كليوباترا، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد.

إيقاف أمين عمر النور الأمين، مدرب فريق سيراميكا كليوباترا، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد.

توقيع غرامة مالية على نادي سيراميكا كليوباترا قيمتها 20 ألف جنيه؛ وذلك بسبب عدم التزام الجهاز الفني والإداري بالابتعاد عن تقنية "الفار" أثناء مراجعة الحالات.

توقيع غرامة مالية على محمد السيد محمد الشناوي، لاعب فريق الأهلي، قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة، وإيقافه أربع مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 50 ألف جنيه؛ وذلك بسبب الاعتداء على الحكم بالدفع أو الجذب (استعمال اليد بدون عنف).

إيقاف وليد صلاح الدين مصطفى البارودي، مدير الكرة بالنادي الأهلي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 20 ألف جنيه؛ وذلك بسبب عدم التزام الجهاز الفني والإداري بالابتعاد عن تقنية "الفار" أثناء مراجعة الحالات.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري Nile لموسم 2025-2026، الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.