الأهلى يتأهل لنهائي بطولة كأس مصر للكرة الطائرة بالفوز علي الجزيرة بنتيجة 3-0

حقق فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى الفوز علي نظيره الجزيرة بنتيجة 3-0 في نصف نهائي بطولة كأس مصر- رجال للموسم 2025-2026، ليتأهل إلي النهائي.

وتقام مباريات الدور نصف النهائي والنهائي بكأس مصر للكرة الطائرة على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر حيث يُلعب نصف النهائي ، حيث ينتظر الأهلي مع الفائز من لقاء سموحة مع الزمالك .

موعد نهائي كأس مصر للكرة الطائرة

ويقام النهائي غدا الجمعة 10 إبريل في تمام الساعة 7:00 مساء بينما تُلعب مباراة تحديد المركز الثالث و الرابع الساعة 4:00 مساء في نفس اليوم.

