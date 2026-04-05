الأهلي يعلن موعد إجراء قرعة بطولة إفريقيا لسيدات الكرة الطائرة

حددت اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة «سيدات»، برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة ‏النادي الأهلي، ‏وأحمد حسام عوض عضو المجلس، نائب رئيس اللجنة، يوم الأحد المقبل، لإجراء البطولة التي ينظمها ‏النادي ‏خلال الفترة من 11 إلى 24 أبريل الجاري‎‏ بمشاركة 23 فريقًا.‏

ومن المقرر أن تجرى مراسم القرعة في حضور بشري حجبج، رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، والمهندس ياسر ‏قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، ومندوبي وممثلي الفرق المشاركة في البطولة.

‏ كانت اللجنة قد عقدت اجتماعًا مهمًّا خلال الساعات الأخيرة، حيث تم استعراض ‏كافة الجوانب التنظيمية والإدارية المرتبطة ‏بالحدث القاري، من حيث ترتيبات استقبال الفرق والوفود المشاركة، ‏وآليات تسكينها في الفنادق المخصصة، فضلًا عن وضع ‏خطة دقيقة لجدول التنقلات اليومية من وإلى مقر إقامة ‏المباريات، بما يضمن توفير أعلى درجات الراحة والاستقرار لجميع ‏البعثات، وكذلك المناقشات إلى الخطة الأمنية ‏الشاملة، سواء داخل الصالات المغطاة أو بمحيط النادي، بالتنسيق الكامل مع ‏الجهات المعنية.‏

واستعرض الاجتماع أيضًا ملامح حفل الافتتاح، وفقراته المختلفة، بما ‏يعكس هوية الحدث القاري ومكانة الأهلي كأحد أبرز الأندية في القارة.‏