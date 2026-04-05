الأهلي يعلن موعد إجراء قرعة بطولة إفريقيا لسيدات الكرة الطائرة

حددت اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة «سيدات»، برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وأحمد حسام عوض عضو المجلس، نائب رئيس اللجنة، يوم الأحد المقبل، لإجراء البطولة التي ينظمها النادي خلال الفترة من 11 إلى 24 أبريل الجاري بمشاركة 23 فريقًا.
ومن المقرر أن تجرى مراسم القرعة في حضور بشري حجبج، رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، والمهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، ومندوبي وممثلي الفرق المشاركة في البطولة.
كانت اللجنة قد عقدت اجتماعًا مهمًّا خلال الساعات الأخيرة، حيث تم استعراض كافة الجوانب التنظيمية والإدارية المرتبطة بالحدث القاري، من حيث ترتيبات استقبال الفرق والوفود المشاركة، وآليات تسكينها في الفنادق المخصصة، فضلًا عن وضع خطة دقيقة لجدول التنقلات اليومية من وإلى مقر إقامة المباريات، بما يضمن توفير أعلى درجات الراحة والاستقرار لجميع البعثات، وكذلك المناقشات إلى الخطة الأمنية الشاملة، سواء داخل الصالات المغطاة أو بمحيط النادي، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية.
واستعرض الاجتماع أيضًا ملامح حفل الافتتاح، وفقراته المختلفة، بما يعكس هوية الحدث القاري ومكانة الأهلي كأحد أبرز الأندية في القارة.