مواعيد نهائيات كأس مصر لرجال الكرة الطائرة

كشف الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، عن جدول مواعيد مباريات نصف نهائي ونهائي بطولة كأس مصر - رجال للموسم 2025-2026.

وتمكنت أندية الأهلي والزمالك و الجزيرة وسموحة، من التأهل لنصف نهائي كأس مصر للكرة الطائرة.

وتقام مباريات الدور نصف النهائي والنهائي بكأس مصر للكرة الطائرة، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر ، حيث يُلعب نصف النهائي الخميس 9 إبريل ويلتقي الأهلي مع الجزيرة الساعة 05:00 مساءً، بينما يلتقي سموحة مع الزمالك الساعة 07:00 مساءً.

ويقام النهائي يوم الجمعة 10 إبريل في تمام الساعة 7:00 مساء بينما تُلعب مباراة تحديد المركز الثالث و الرابع الساعة 4:00 مساء في نفس اليوم.

وتعد بطولة كأس مصر آخر بطولات الموسم المحلي 2025-2026.

وتوج النادي الأهلي بألقاب الدوري الممتاز ودوري المرتبط و كأس السوبر لهذا الموسم.