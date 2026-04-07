شبانة: ضغط جماهيري كبير قبل مبارة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

يارا أمين

أكد الإعلامي محمد شبانة أن الأجواء المحيطة بمباراة النادي الأهلي وسيراميكا كليوباترا تشهد حالة من الجدل والضغط الجماهيري، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» المذاع على قناة «CBC»:"هناك ضغط كبير من جماهير الزمالك على الأهلي وسيراميكا، مع تداول اتهامات حول طبيعة العلاقة بين الناديين، وأن سيراميكا يُعد بمثابة الفريق الثاني للأهلي، بالإضافة إلى الإشارة لعدم تحقيقه أي فوز سابق أمامه".

وأضاف:"هذه الأحاديث تهدف إلى تحفيز فريق سيراميكا كليوباترا لتحقيق الفوز على الأهلي، لدرجة أنه تم تداول أخبار عن تواجد اللاعب إسلام عيسى داخل النادي رغم إصابته بقطع في الرباط الصليبي، في محاولة لإشعال الأجواء".

وأشار إلى أن جماهير الزمالك تمارس ضغطًا واضحًا على سيراميكا، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي في هذه المرحلة الحاسمة من الدوري.

وعن أجواء الأهلي، أوضح:"داخل الأهلي هناك حالة من التركيز الشديد، حيث طالب سيد عبدالحفيظ والإدارة اللاعبين بضرورة الفوز في المباريات الست المتبقية، لحسم لقب الدوري دون النظر لنتائج المنافسين".

وتابع:"النادي يعيش حالة من الانغلاق التام، أشبه بثكنة عسكرية، مع منع التصوير والاقتراب، إلى جانب اجتماعات مكثفة يقودها سيد عبدالحفيظ ووليد صلاح الدين، بحضور عدد من نجوم الفريق، للتأكيد على أهمية المرحلة".

وأوضح شبانة أن لاعبي الأهلي يدركون جيدًا أن خسارة الدوري تعني فقدان ثقة الجماهير، خاصة في ظل توفير الإدارة كافة الإمكانيات للفريق، مشيرًا إلى أن نفاد تذاكر المباراة يعكس الحضور الجماهيري الكبير المنتظر.

واختتم تصريحاته قائلًا:"سيد عبدالحفيظ أبلغ اللاعبين بعدم وجود أي مكافآت أو رفع للعقوبات إلا بعد التتويج بالدوري، كما أكد أنه لن يتم الاستغناء عن أي لاعب قبل المشاركة في كأس العالم".

