مرحلة الحسم.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا اليوم في الدوري

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لمواجهة قوية أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الثلاثاء 7 أبريل، ضمن منافسات الجولة الأولى للمرحلة النهائية من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تُقام المباراة على ملعب المقاولون العرب، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة. وتذاع المواجهة على قناة أون سبورت، لتكون متابعة الجماهير متاحة لمشاهدة كل تفاصيل اللقاء.

استعدادات الأهلي وخطة المدرب

أظهرت التدريبات الختامية للفريق ملامح التشكيل المتوقع للمباراة، حيث يسعى المدرب الدنماركي ييس توروب لدفع القوة الضاربة للفريق. وتشمل العناصر الأساسية في الهجوم كل من محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي، بينما يقود خط الوسط إمام عاشور ومروان عطية وأليو ديانج.

التشكيل المتوقع للأهلي

• حراسة المرمى: مصطفى شوبير

• خط الدفاع: يوسف بلعمري، هادي رياض، ياسر إبراهيم، محمد هاني

• خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أليو ديانج

• خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي

ترتيب الأهلي وسيراميكا قبل المباراة

يحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد فريق سيراميكا كليوباترا في المركز الرابع برصيد 38 نقطة، ما يجعل المباراة حاسمة في صراع النقاط ضمن المرحلة النهائية.