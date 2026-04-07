الكشف عن حقيقة عرض الأهلي لضم أكرم توفيق.. وموقفه في الشمال القطري

كشف الإعلامي جمال الغندور، عن مصدر مقرب من أكرم توفيق، لاعب نادي الشمال القطري، حقيقة ما تردد مؤخرًا بشأن عدم تأقلمه مع فريقه الحالي، مؤكدًا أن كل ما أثير في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.

وأوضح أن اللاعب يشعر بالراحة والسعادة داخل ناديه، مشيرًا إلى أن إدارة نادي الشمال، سواء الجهاز الفني أو الإداري ومجلس الإدارة، تُقدّر اللاعب بشكل كبير وترغب في استمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن أكرم توفيق أبدى تعجبه من الأخبار المتداولة حول عدم راحته، مؤكدًا أن ما يتم تداوله إعلاميًا لا يمت للحقيقة بصلة.

وفي سياق متصل، أشار إلى وجود تواصل بالفعل من جانب النادي الأهلي، وتحديدًا من سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة، لبحث إمكانية عودة اللاعب إلى صفوف الأهلي بداية من الموسم المقبل.

وأكد أن الحديث بين الطرفين اقتصر حتى الآن على الرغبة في عودة اللاعب فقط، دون التطرق إلى الأمور المالية، على أن تُعقد جلسة أخرى خلال الفترة المقبلة لمناقشة التفاصيل الخاصة بالعقد ومدة التعاقد.

واختتم، أن أكرم توفيق لا يمانع في العوده مره اخرى للنادي الأهلي خصوصا وان الأهلي يعتبره اللاعب بيته الأول.