قول واهري.. رد فعل غير متوقع من أكرم توفيق بشأن عودته إلى الأهلي

علق أكرم توفيق، لاعب فريق الشمال القطري، بطريقة ساخرة على الأنباء المتداولة بشأن عودته إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بداية من الموسم الجديد، 2026-2027.

ونشر أكرم توفيق عبر "استوري" حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مقطع فيديو من إحدى مسرحيات الفنان علي ربيع، وهو يردد: "قول يا حلو قول، قول زي ما تقول، اهري اهري اهري".

وانتقل أكرم توفيق إلى نادي الشمال القطري مطلع الموسم الجاري؛بعد موافقة إدارة النادي الأهلي على رحيله وعدم استمراره، لعدم الوصول إلى اتفاق على التجديد.

ويستعد فريق الأهلي لمباراته المقبلة مع سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات مجموعة التتويج في أولى جولات المرحلة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

من المقرر أن يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في تمام الثامنة غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمرحلة الثانية بمجموعة التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز.

تنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

