قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب عيار 21 بختام تعاملات اليوم الجمعة.. اخر تحديث
موعد صلاة عيد الأضحى 2026 في القاهرة والمحافظات
الصحة تكشف حقيقة نقص أدوية الكلى في الأسواق
مجموعة الهبوط .. البنك الأهلي يفوز على فاركو بهدف نظيف بالدوري
مواد حافظة شائعة في طعامنا تسبب ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية
بسبب مشادة كلامية .. الداخلية توضح حقيقة اختطاف ركاب على طريق بنها
استبعاد 6 لاعبين بارزين من قائمة منتخب إنجلترا في كأس العالم
بسبب نظام التعويضات.. الأندية المصرية تنتظر عوائد ضخمة من كأس العالم 2026
رقصة عفوية وابتسامة صادقة.. شاب من ذوي الهمم يخطف القلوب في حفل زفاف| صور
أهم الأعمال يوم عرفة.. اغتنم أفضل الطاعات المستحبة لنيل المغفرة
تركي آل الشيخ عن العلاقات المصرية - السعودية: لن نكون إلا معاً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قصر العيني جامعة القاهرة يحصد شهادتي الجودة الدولية في المسئولية المجتمعية ونظم إدارة الطاقة

قصر العيني جامعة القاهرة
قصر العيني جامعة القاهرة
حسام الفقي

أعلنت جامعة القاهرة عن نجاح كلية طب قصر العيني الفريد في الحصول على شهادتي الجودة الدولية؛ المواصفة الدولية ISO 26000:2010 الخاصة بالمسئولية المجتمعية، والمواصفة الدولية ISO 50001:2018 الخاصة بنظام إدارة الطاقة، لتصبح بذلك أول كلية تحصل عليها في الجامعات المصرية على الإطلاق، وذلك بدعم فني متميز من الشركة العربية للاستشارات الهندسية والنظم (AEC)، والشركة المانحة الدولية (QME) لكلية طب قصر العيني.

وقد جاء هذا الإنجاز الرفيع بعد أن شهدت أروقة الكلية على مدى يومين متتاليين، مراجعات خارجية دقيقة وشاملة على تطبيق الكلية لمواصفات نظم إدارة الطاقة ونظم المسؤولية المجتمعية، وهو ما يأتي تتويجاً لاهتمام ورؤية الإدارة العليا لجامعة القاهرة، ونتيجة لتبني الإدارة التنفيذية لكلية طب قصر العيني لتطبيق المواصفات الدولية بقيادة الدكتور حسام صلاح عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات والجهود المخلصه من الساده الوكلاء ومدير وحده ضمان الجودة والعاملين.

التميز المؤسسي لقصر العيني يأتي بدعم مباشر من رئيس جامعة القاهرة لتمكين كليات الجامعة من الارتقاء بالتصنيف الدولي

وفي تعليقه على هذا السبق، أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن حصول كلية طب قصر العيني على هاتين الشهادتين الدوليتين، كأول كلية على مستوى الجامعات المصرية، يمثل قفزة استراتيجية حقيقية ونقلة نوعية تعكس التزام الجامعة الراسخ بتبني أرقى معايير الاستدامة والمسؤولية الشاملة، مضيفاً أن إدارة جامعة القاهرة تضع التميز المؤسسي والتحول نحو منشآت مستدامة وصديقة للبيئة كأولوية قصوى لدفع كليات الجامعة لتعزيز تنافسيتها وبلوغ قمة التصنيفات الدولية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة.

ومن جانبه، صرح الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن هذا النجاح التاريخي لقصر العيني يأتي انعكاساً للدعم والرعاية المباشرة التي يوليها الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة لكليات الجامعة لدفعها نحو الصدارة والارتقاء بالتصنيف الدولي، مضيفاً أن حصول طب قصر العيني على شهادة المواصفة الدولية ISO 26000:2010 الخاصة بالمسؤولية المجتمعية يأتي تأكيداً راسخاً على التزام الكلية الكامل بدورها المجتمعي الأصيل في خدمة المجتمع، بينما يمثل الحصول على المواصفة الدولية ISO 50001:2018 ISO الخاصة بنظام إدارة الطاقة دعماً حقيقياً لجهود ترشيد الطاقة وتحقيق الاستدامة البيئية الشاملة داخل كافة منشآت الكلية والمستشفيات الجامعية التابعة لها.

كما أشار د.حسام صلاح إلى أن هذا التتويج الدولي لا يعكس فحسب الكفاءة الإدارية والتشغيلية، بل يمثل قفزة جوهرية تعزز الأثر العلمي والمجتمعي لطب قصر العيني؛ إذ يسهم تطبيق هذه المعايير في خلق بيئة تعليمية وبحثية مستدامة وصديقة للبيئة، تنعكس إيجاباً على جودة الخدمات الطبية المقدمة بمستشفياتنا الجامعية، ويرسخ مكانة الكلية محركاً أساسياً للنهضة الصحية بما يتوافق مع أرقى الممارسات العالمية.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هذا النجاح يمثل خطوة استراتيجية وجوهرية لقطاع خدمة المجتمع لترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة والاستدامة، مؤكداً أن قطاع البيئة والمجتمع بقصر العيني يعمل وفق رؤية علمية متكاملة تهدف إلى تحويل الصروح التعليمية والطبية بالكلية إلى منشآت خضراء صديقة للبيئة، تُسهم في ترشيد الموارد وتقديم حلول مستدامة تخدم المواطن والمجتمع المصري بفعالية، تزامناً مع ما أكدته الدكتورة مرفت خورشيد، مدير وحدة ضمان الجودة، من أن المراجعات الخارجية أشادت بدقة المنظومة الإدارية والفنية المتكاملة والمطبقة في الكلية ومستشفياتها الجامعية بنجاح مبهر يجعل قصر العيني في مصاف الكليات المتقدمة ويعزز مكانة جامعة القاهرة ويؤكد ريادتها.

وقدم الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعه، خالص شكره وتقديره البالغ وعميق امتنانه للفريق بأكمله، مثمناً هذا الجهد الجماعي لشركاء هذا الإنجاز التاريخي من قيادات الكلية وأعضاء فريق وحدة ضمان الجودة والكوادر الطبية واللجان التنفيذية والإداريين الذين قادوا منظومة العمل الفني والتنفيذي بكفاءة واقتدار؛ حيث يذكر أن من ضمن الفريق كوكبة متميزة أسهمت في صياغة هذا النجاح وفي مقدمتهم الدكتورة مرفت خورشيد رئيس وحدة ضمان الجودة، والدكتورة مروة رشاد سالم التي بذلت جهوداً علمية وفنية حثيثة بالتعاون مع أعضاء الوحدة لتنفيذ كافة متطلبات المواصفات الدولية بدقة، والدكتورة مروة الملواني، والدكتورة ولاء محمد محمود (منسق مواصفة المسئولية المجتمعية)، والدكتورة شيريهان محجوب، والدكتورة نهى سمير، بالإضافة إلى الدكتورة أماني نبيل شفيق مسئول مكتب الخريجين.

كما شمل شكر رئيس الجامعه اللجان والفرق الطبية والتخصصية التي شاركت بفاعلية في الحضور والتطبيق، ممثلة في الدكتورة رانيا أحمد زايد مسئول لجنة الشركات المجتمعية، والدكتورة سحر فرحات مسؤدئول لجنة الصحة المجتمعية، والدكتور أيمن هاني شحاتة مسؤول لجنة البيئة والطاقة، مشيداً بالتعاون والدعم الهندسي والفني المتميز الذي قدمه مهندسو الإدارة الهندسية بجامعة القاهرة: المهندس محمد صلاح، والمهندسة هدير أبو السعود، والمهندسة دينا القاضي.

كما وجه الشكر بالإشادة والثناء على الدور المحوري والتنظيمي الدقيق الذي بذله الطاقم الإداري بوحدة ضمان الجودة، الذين واصلوا العمل لإنجاح المراجعات الخارجية، وفي مقدمتهم الأستاذ مروى عبد الصادق أحمد مدير إدارة نظم الجودة، والأستاذ سيد رمضان حسن أخصائي وحدة ضمان الجودة، والأستاذة إيمان محمود فتحي أخصائي وحدة ضمان الجودة، والأستاذ محمد عبد الفتاح أحمد أخصائي وحدة ضمان الجودة، والأستاذ أحمد عبد الحليم صابر أخصائي وحدة ضمان الجودة.

واختتم رئيس الجامعه بأن هذا الإنجاز الفريد وغير المسبوق لطب قصر العيني جامعة القاهرة علامة فارقة في مسيرة التعليم الطبي والجامعي بمصر؛ إذ يبرهن على نجاح الكلية في صياغة نموذج مؤسسي استثنائي يربط بين كفاءة الأداء التعليمي والبحثي، والالتزام المجتمعي الصارم، والمسئولية البيئية لترشيد الطاقة.و يضع قصر العيني في صدارة التنافسية الدولية، ويؤكد ريادته بوصفه قاطرة النهضة الطبية في المنطقة، والمنارة التي لا تتوقف عن تقديم الابتكار والتميز المؤسسي بما يواكب الطموحات العالمية لجامعة القاهرة.

جامعة القاهرة كلية طب قصر العيني قصر العيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 ..مدارس تعلن ظهورها الآن

زلزال

زلزال بقوة 2.1 درجة يضرب شرق القاهرة.. والمعهد القومي للبحوث الفلكية يوضح التفاصيل

البريد المصري

البريد المصري يستعد لإطلاق تطبيق جديد للخدمات المالية والحكومية

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 الآن.. آخر تحديث بعد قرار البنك المركزي

عمرو الجنايني

عاد واعتذر.. "ولو كره الكافرون" تورط الجنايني بعد تتويج الزمالك بلقب الدوري

ارشيفية

الفضيحة تكتمل.. إحالة طليقة حفيد أغنى عائلة عربية وصديقتها للجنايات| خاص

صرف منحة العمالة غير المنتظمة

3000 جنيه قبل عيد الأضحى..كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

ترشيحاتنا

أرتيتا

أرتيتا بعد تتويج آرسنال بالدوري الإنجليزي: تخيلت رفع الكأس منذ شهور.. وهدفنا دوري الأبطال

رامي ربيعة

ربيعة يتفوق على النني.. العين يفوز بكأس الإمارات على حساب الجزيرة

اقطاي

خالد الغندور يهنئ الأهلي بصفقة أقطاي عبد الله مهاجم إنبي.. تفاصيل

بالصور

توافد النجوم إلى العرض الخاص لفيلم dogs 7 .. صور

عرض فيلم 7 Dogs
عرض فيلم 7 Dogs
عرض فيلم 7 Dogs

مواد حافظة شائعة في طعامنا تسبب ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية

ارشيفية
ارشيفية
ارشيفية

أسهل وألذ أكلات عيد الأضحى .. 4 قطع لحم مثالية للشوى

أفضل قطع اللحوم للشواء
أفضل قطع اللحوم للشواء
أفضل قطع اللحوم للشواء

كيف تتخلص منه؟.. أسباب غير متوقعة لحدوث الصداع

أسباب غير متوقعة لحدوث الصداع وكيف تتخلص منه
أسباب غير متوقعة لحدوث الصداع وكيف تتخلص منه
أسباب غير متوقعة لحدوث الصداع وكيف تتخلص منه

فيديو

إصابة مسلم

بزجاجة.. شقيقة مسلم تتهم زوجته بالتسبب في إصابته بـ45 غـ.رزة في يده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد