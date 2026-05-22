الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أمطار وشبورة وسرعة الرياح 35 كم في الساعة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدًا السبت 23 مايو مشيرة إلى استمرار الأجواء الربيعية المعتدلة خلال ساعات الصباح الباكر على أغلب أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

وأوضحت "الهيئة" في بيان لها، أن الطقس سيكون حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وحتى شمال الصعيد، بينما يكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد، في حين يسود طقس معتدل الحرارة إلى مائل للبرودة خلال ساعات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة على مختلف المحافظات
أضافت "هيئة الأرصاد" أن درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 31 درجة للعظمى و18 للصغرى، بينما تسجل السواحل الشمالية 25 درجة للعظمى و17 للصغرى.


وتصل درجات الحرارة في شمال الصعيد إلى 34 درجة للعظمى و18 للصغرى، فيما تسجل مناطق جنوب الصعيد 38 درجة للعظمى و22 للصغرى.

حذرت "الهيئة" من تكون شبورة مائية خلال الفترة من 4 وحتى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.


وأشارت "الأرصاد" إلى أن الشبورة ربما تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح الباكر.

فرص أمطار متفاوتة ورعدية على بعض المناطق
توقعت هيئة الأرصاد الجوية، فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.


ولفتت "الهيئة" إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى 30% على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وأجزاء من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

نشاط للرياح وتحذيرات من السحب الرعدية
أشارت "الأرصاد" إلى نشاط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية بسرعات تتراوح بين 30 و35 كم/س على فترات متقطعة، محذرة من احتمالية نشاط رياح قوية مصاحبة للسحب الرعدية نتيجة الهواء الهابط أسفل السحب.


وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن السحب الرعدية ربما يصاحبها احتمالات لحدوث ضربات برق وتساقط حبات البرد على بعض المناطق.

الأرصاد تناشد المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة
دعت "الهيئة" المواطنين إلى تجنب الوقوف أسفل الأشجار أو اللوحات الإعلانية والمنازل المتهالكة أثناء التقلبات الجوية وسوء الأحوال الجوية.


وناشدت "الأرصاد" ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مع متابعة التحديثات والنشرات الرسمية الصادرة عنها بشكل مستمر.

