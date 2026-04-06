صفقة على صفيح ساخن.. هل يحسم الأهلي عودة أكرم توفيق رغم المطالب المالية وصراع الكبار؟

تشهد كواليس الانتقالات في الكرة المصرية تحركات مكثفة حول مستقبل أكرم توفيق لاعب خط الوسط فى نادي الشمال القطري في ظل وجود اتجاه قوي داخل النادي الأهلي لاستعادته خلال الموسم المقبل بعد فترة احتراف قصيرة مع نادي الشمال القطري لم تحقق النجاح المنتظر.

بدأت فكرة عودة أكرم توفيق إلى الأهلي تتبلور بشكل واضح خلال الأيام الماضية خاصة مع وجود رغبة متبادلة بين الطرفين لإعادة لم الشمل بالاضافة الى الرغبة فى عودة اللاعب لتعويض رحيل المالي اليو ديانج الذى وقع على عقود انضمامه الى نادي فالنسيا الأسباني بداية من الموسم المقبل.

وكشفت مصادر أن هناك اتصالات جرت بين اللاعب وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس ادارة النادي الأهلي في محاولة لجس نبضه بشأن العودة وهو ما قوبل بترحيب واضح من جانب اللاعب.

وأبدى أكرم توفيق استعداده للعودة إلى الأهلي مؤكدًا أن أولويته في حال الرحيل عن الدوري القطري ستكون ارتداء القميص الأحمر مجددًا في خطوة تعكس ارتباطه بالنادي ورغبته في استعادة مكانته داخل الفريق.

عوامل تدعم إتمام الصفقة

هناك العديد من العوامل المهمة التى قد تسهل مهمة الأهلي فى عملية التفاوض مع اللاعب لعودته من جديد لصفوف الفريق منها :

1- عدم التأقلم في الدوري القطري

يعد عدم ارتياح اللاعب لتجربته مع الشمال القطري أحد أبرز العوامل التي تدفعه للتفكير في الرحيل فالتجربة لم تحقق الإضافة الفنية أو الاستقرار الذي كان يطمح إليه ما جعله يميل بقوة للعودة إلى أجواء الدوري المصري.

2- حلم العودة لمنتخب مصر

ابتعاد أكرم توفيق عن قائمة منتخب مصر خلال المعسكرات الأخيرة يمثل دافعًا قويًا له لإعادة حساباته فاللاعب يدرك أن العودة للأهلي والمشاركة بشكل منتظم في البطولات المحلية والقارية قد تعيده سريعًا إلى حسابات الجهاز الفني للمنتخب.

3- ثقة الأهلي في قدراته

يأتي اهتمام الأهلي باستعادة اللاعب في إطار الحاجة إلى تدعيم خط الوسط بعناصر تمتلك الخبرة والقدرة على اللعب في أكثر من مركز وهو ما يتوفر في أكرم توفيق الذي سبق وأن قدم مستويات مميزة مع الفريق.

4- رغبة اللاعب الشخصية

تمثل رغبة أكرم توفيق أحد أهم مفاتيح الصفقة حيث أبلغ مسؤولي الأهلي بشكل واضح أن العودة للنادي تمثل خياره الأول داخل مصر وهو ما يمنح القلعة الحمراء أفضلية نسبية في المفاوضات.

عقبات تهدد إتمام الصفقة

ومثلما يوجد عوامل قد تساهم أو تساعد فى اتمام الصفقة بشكل سريع هناك بعض العقبات التى تحتاج الى تدخل وحلول جذرية للقضاء عليها من أجل الوصول الى نقطة النهاية السعيدة فى تلك الصفقة ومنها :

1- ارتباط اللاعب بعقد مع الشمال القطري

العقبة الأكبر تتمثل في استمرار عقد أكرم توفيق مع ناديه الحالي لمدة موسمين ما يعني أن رحيله لن يكون سهلًا وسيحتاج إلى موافقة رسمية من النادي القطري سواء عبر البيع أو الإعارة.

2- المقابل المادي المطلوب

من المتوقع أن يطلب نادي الشمال مقابلًا ماليًا كبيرًا للاستغناء عن اللاعب وهو ما قد يضع إدارة الأهلي أمام تحد مالي خاصة في ظل سياسة ترشيد النفقات نسبيًا.

3- راتب اللاعب

يمثل راتب أكرم توفيق نقطة خلاف محتملة حيث يمتلك اللاعب عروضًا مغرية من أندية محلية مثل بيراميدز إلى جانب اهتمام من الزمالك ما قد يرفع سقف مطالبه المالية ويعقد المفاوضات.

4- المنافسة المحلية

دخول أندية مثل بيراميدز والزمالك في سباق التعاقد مع اللاعب يمنح أكرم توفيق قوة تفاوضية أكبر ويزيد من صعوبة حسم الصفقة لصالح الأهلي بشكل سريع.

صراع ثلاثي على الصفقة

في الوقت الذي يسعى فيه الأهلي لاستعادة لاعبه السابق يتحرك نادي بيراميدز بقوة لإقناع اللاعب بالانضمام إليه مستفيدًا من قدراته المالية بالإضافة إلى وجود محاولات من جانب الزمالك الذي يترقب حل أزمة القيد للدخول رسميًا في الصفقة.

هذا الصراع الثلاثي يجعل مستقبل اللاعب مفتوحًا على جميع الاحتمالات ويضع القرار النهائي بين رغبة اللاعب وقدرة الأندية على تلبية المطالب المالية وموقف نادي الشمال.

الحسم في يد الشمال القطري

في النهاية تبقى الكلمة الأخيرة في ملف أكرم توفيق بيد نادي الشمال القطري الذي يمتلك عقد اللاعب وسيحدد مصيره سواء بالاستمرار أو الموافقة على رحيله.

ومع تزايد الضغوط ورغبة اللاعب في العودة تبدو الأيام المقبلة حاسمة في تحديد وجهته وما إذا كان سيعود إلى الأهلي ليبدأ فصلًا جديدًا أم سيخوض تجربة مختلفة داخل الدوري المصري.