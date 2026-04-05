رد غير متوقع من الشمال القطري بشأن عودة أكرم توفيق إلى الأهلي

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، عن آخر تطورات عودة أكرم توفيق لاعب نادي الشمال القطري، إلى الدوري المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على “فيسبوك”: “خاص.. نادي الشمال القطري يرفض التفريط في خدمات أكرم توفيق للعودة إلى الأهلي مرة أخرى”.

وانتقل أكرم توفيق إلى نادي الشمال القطري مطلع الموسم الجاري؛بعد موافقة إدارة النادي الأهلي على رحيله وعدم استمراره، لعدم الوصول إلى اتفاق على التجديد.

ويستعد فريق الأهلي لمباراته المقبلة مع سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات مجموعة التتويج في أولى جولات المرحلة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

من المقرر أن يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في تمام الثامنة مساء يوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمرحلة الثانية بمجموعة التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز.

تنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.