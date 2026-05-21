انقلاب سيارة محملة بالملح في طريق مطروح سيوة

شهد طريق سيوة مرسى مطروح مساء اليوم الخميس، حادث انقلاب سيارة نقل محملة بكميات كبيرة من الملح، ما تسبب في توقف جزئي لحركة المرور بالطريق لحين رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة بشكل طبيعي.

اخطار للاجهزة المعنية

تلقت الاجهزة المعنية بمطروح اخطارا بتعرض سيارة نقل محملة بكميات كبيرة من الملح عند الكيلو 25، طريق سيوة مرسى مطروح

فتح الطريق

وعلى الفور انتقلت الجهات المعنية إلى موقع البلاغ، حيث جرى الدفع بالمعدات اللازمة لرفع السيارة والحمولة من الطريق، .

وناشدت الأجهزة المختصة قائدي السيارات توخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة أثناء المرور بالمنطقة، خاصة مع تكرار حوادث الانقلاب على طريق سيوة – مطروح خلال الفترة الأخيرة.