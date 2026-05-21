قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأوقاف تكشف ضوابط صلاة عيد الأضحى.. وتجهيز أكثر من 6700 ساحة بالمحافظات
طقس الجمعة 22 مايو 2026 في مصر وتحذيرات من الشبورة والأمطار
لـ42 ألف صاحب معاش قبل عيد الأضحى.. صرف 10 آلاف جنيه لحين الانتهاء من التسوية النهائية
مبلغ ضخم.. ما مكافأة آرسنال بعد تتويجه بالدوري الانجليزي الممتاز؟
مفاوضات مشتعلة بين طهران وواشنطن.. اليورانيوم ومضيق هرمز يعرقلان الانفراج
الري: صيانة 600 محطة رفع واستعدادات مكثفة لتأمين احتياجات المياه خلال الصيف
تراجع نسب الأمية والغياب.. مؤشرات جديدة تكشف تطور التعليم قبل الجامعي
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 9 أفراد لدعمهم حزب الله في لبنان
حصانة ضد السعار بالمحافظات.. الزراعة: تعقيم 1122 كلبًا للحد من التكاثر العشوائي
الأوقاف : نتحرك ميدانيا لحصر الأصول الوقفية لتعظيم عوائدها للمجتمع
بريطانيا : على إسرائيل اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الوضع الإنساني في غزة
مصرع 3 وإصابة 7 في تصادم سيارة أجرة مع جرار زراعي بصحراوي إسنا الغربي بالأقصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بريطانيا : على إسرائيل اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الوضع الإنساني في غزة

سفير جيمس كاريوكي
سفير جيمس كاريوكي
أ ش أ

 أكدت المملكة المتحدة ضرورة اتخاذ إسرائيل خطوات عاجلة لمعالجة الوضع الإنساني في غزة.

جاء ذلك في بيان للسفير جيمس كاريوكي، القائم بأعمال مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط اليوم الخميس، نشرته الحكومة البريطانية.

وقال كاريوكي، إنه "قبل ستة أشهر، اعتمد مجلس الأمن القرار 2803، الذي أتاح فرصة لطي صفحة سنوات من إراقة الدماء والتحرك نحو السلام. ومع ذلك، لم يتحقق وعد خطة النقاط العشرين بالكامل بعد، ويتعين على الأطراف بذل المزيد من الجهود".

وأشار إلى مقتل أكثر من 850 مدنيا منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، ولا يزال الوضع الإنساني في غزة كارثيا، ويُقوض مسار الأحداث في الضفة الغربية تنفيذ خطة النقاط العشرين.

وسلط كاريوكي، الضوء على ثلاثة مجالات ذات أولوية لتحقيق التقدم: الحفاظ على زخم الانتقال الأمني ​​في غزة، وضرورة اتخاذ إسرائيل خطوات عاجلة لمعالجة الوضع الإنساني في غزة، والحاجة إلى الاستثمار في إعادة الإعمار والتعافي بقيادة فلسطينية في جميع أنحاء غزة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، لمساعدة سكان غزة على إعادة البناء بعد عامين مدمرين من الصراع.

كما أدان كاريوكي، أوامر وزير ​المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بإخلاء خان الأحمر بالقوة، مؤكدا عارضة بريطانيا لأي محاولات من هذا القبيل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وشدد على ضرورة وقف التوسع الاستيطاني، بما في ذلك مشروع /إي 1/، موضحا أن هذا الأمر "لن يُسهم في أمن إسرائيل أو في تحقيق سلام دائم"، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة دافعت عن حل الدولتين سابقا، ولن تتردد في فعل ذلك مجددا.

إسرائيل الوضع غزة المملكة المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21

عيار 21 نزل 900 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم قبل قرار البنك المركزي

سعر الذهب

800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

اكتشاف الغاز والمواد البتروليه

شركة عجيبة للبترول تحقق أكبر اكتشاف لها منذ 15 عاما بالصحراء الغربية

موعد زيادة المعاشات

موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة قبل عيد الأضحى بتوجيهات الرئيس السيسي

صرف منحة العمالة غير المنتظمة

3000 لكل عامل.. صرف منحة العمالة غير المنتظمة والاستثنائية اليوم

ناصر ماهر

هدف قاتل.. كيف تسبب ناصر ماهر في حزن الملايين من جماهير الأهلي؟

الأهلي

رحيل 4 نجوم عن الأهلي بعد ضياع لقب الدوري

الجناينى

أخطأت وأعتذر للجميع.. عمرو الجنايني يخرج عن صمته بعد تصريحه ولو كره الكافرون

ترشيحاتنا

إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ ...

طوارئ في كفر الشيخ استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.. تفاصيل

انقلاب سيارة بمطروح

انقلاب سيارة محملة بالملح في طريق مطروح سيوة

السكرتير العام خلال تفقد المبادرة

بمشاركة الشباب والرياضة.. سكرتير عام مطروح يتفقد قافلة «مطروح الخير» بقرية أم الرخم

بالصور

طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك.. وصفة اقتصادية في المنزل

طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك
طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك
طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك

هاندا أرتشيل تتألق بإطلالة صيفية ساحرة.. فستان أبيض يخطف الأنظار

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

نوع من الزيوت العطرية يساعد في خفض ضغط الدم.. دراسة تكشف مفاجأة

زيت النعناع وضغط الدم
زيت النعناع وضغط الدم
زيت النعناع وضغط الدم

دينا فؤاد تخطف الأنظار عبر إنستجرام بإطلالة أنيقة وجريئة

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

فيديو

محمد حماقى

قالوا عنى إيه.. محمد حماقى يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد