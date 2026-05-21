بريطانيا : على إسرائيل اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الوضع الإنساني في غزة

أكدت المملكة المتحدة ضرورة اتخاذ إسرائيل خطوات عاجلة لمعالجة الوضع الإنساني في غزة.

جاء ذلك في بيان للسفير جيمس كاريوكي، القائم بأعمال مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط اليوم الخميس، نشرته الحكومة البريطانية.

وقال كاريوكي، إنه "قبل ستة أشهر، اعتمد مجلس الأمن القرار 2803، الذي أتاح فرصة لطي صفحة سنوات من إراقة الدماء والتحرك نحو السلام. ومع ذلك، لم يتحقق وعد خطة النقاط العشرين بالكامل بعد، ويتعين على الأطراف بذل المزيد من الجهود".

وأشار إلى مقتل أكثر من 850 مدنيا منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، ولا يزال الوضع الإنساني في غزة كارثيا، ويُقوض مسار الأحداث في الضفة الغربية تنفيذ خطة النقاط العشرين.

وسلط كاريوكي، الضوء على ثلاثة مجالات ذات أولوية لتحقيق التقدم: الحفاظ على زخم الانتقال الأمني ​​في غزة، وضرورة اتخاذ إسرائيل خطوات عاجلة لمعالجة الوضع الإنساني في غزة، والحاجة إلى الاستثمار في إعادة الإعمار والتعافي بقيادة فلسطينية في جميع أنحاء غزة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، لمساعدة سكان غزة على إعادة البناء بعد عامين مدمرين من الصراع.

كما أدان كاريوكي، أوامر وزير ​المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بإخلاء خان الأحمر بالقوة، مؤكدا عارضة بريطانيا لأي محاولات من هذا القبيل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وشدد على ضرورة وقف التوسع الاستيطاني، بما في ذلك مشروع /إي 1/، موضحا أن هذا الأمر "لن يُسهم في أمن إسرائيل أو في تحقيق سلام دائم"، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة دافعت عن حل الدولتين سابقا، ولن تتردد في فعل ذلك مجددا.