فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن عودة أكرم توفيق للأهلي

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن اقتراب عودة أكرم توفيق، لاعب نادي الشمال القطري، إلى الاهلي.

وكتب فرج عامر : اكرم توفيق غالبا سوف يعود للأهلي من بداية الموسم القادم.

وانتقل أكرم توفيق إلى نادي الشمال القطري مطلع الموسم الجاري وذلك بعد موافقة إدارة النادي الأهلي على رحيله وعدم استمراره، لعدم الوصول لاتفاق على التجديد.

ويستعد فريق الأهلي لمباراته المقبلة مع نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات مجموعة التتويج في أولى جولات المرحلة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

من المقرر أن يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في تمام الثامنة مساء يوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمرحلة الثانية بمجموعة التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز.

تنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.