«أهلي 2010» يفوز على دجلة بسداسية نظيفة ويتأهل لنصف نهائي كأس منطقة القاهرة

تأهل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي مواليد 2010 لنصف نهائي كأس منطقة القاهرة، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على ضيفه وادي دجلة، بسداسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الثلاثاء، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، في ربع نهائي البطولة.

جاءت سداسية فوز الأهلي عن طريق عمر شريف (هدفان)، وياسين تامر وكريم أشرف ومحمود محمد ومحمد يوسف بهدف واحد لكل منهم.

بدأ «أهلي 2010» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حمزة السيد.

الدفاع: عبد الرحمن إبراهيم - ياسين صلاح - مروان صابر - فتح الله عماد.

الوسط: كريم أشرف - محمود محمد - محمد يوسف - عمر شريف - ياسين تامر.

الهجوم: محمد الصاوي.

وشارك إبراهيم نبيل بدلًا من عمر شريف، ومحمد علي بدلًا من محمود محمد، وعمر عبد السلام بدلًا من محمد الصاوي، وعلي أحمد محمود بدلًا من ياسين تامر، وأحمد الشعراوي بدلًا من فتح الله عماد.

وجاءت سداسية الأهلي أمام وادي دجلة تكرارًا لفوزه في دور الـ16 على السكة الحديد بنفس النتيجة، علمًا أنه يلتقي في نصف النهائي أمام إنبي، الذي فاز على بيراميدز بركلات الترجيح.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2010 كلًّا من أحمد فهيم مديرًا فنيًّا، وعبد اللاه جلال مدربًا مساعدًا، وأحمد سعد مدربًا للحراس، وسلطان جمال إداري الفريق، وأيمن حسن طبيب الفريق، وطاهر سعد مدرب الأحمال، وعبد الله محمد إخصائي التدليك.