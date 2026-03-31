منتخب الناشئين يؤدي تدريبه تحت الأمطار استعداداً لمواجهة ليبيا

خاض منتخبنا الوطني، مواليد 2009 بقيادة مديره الفني، حسين عبد اللطيف تدريباته، اليوم - تحت الأمطار- على ملعب نادي النصر بمدينة بنغازي، استعداداً لمواجهة منتخب ليبيا، في الجولة الرابعة من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية والمقررة إقامتها في المغرب.

وحرص عبد اللطيف على عقد جلسة مع اللاعبين، قبل بداية التدريب، حثهم فيها على نيسان مباراتهم أمام المغرب، مطالباً الجميع بالتركيز والفوز في المباريات المقبلة لضمان التأهل.

من جانبه، أشاد الدكتور وليد درويش، عضو مجلس اتحاد الكرة، والمشرف على المنتخب، بروح وجماعية الفريق، وأن القادم سيكون أفضل، بشرط مواصلة العمل بجدية وإصرار لتعويض الخسارة، والفوز على منتخبي ليبيا والجزائر.

وأدى اللاعبون، برنامجاً استشفائياً بمعرفة الجهاز الطبي، الذي يعمل على تجهيز كل اللاعبين للتواجد والمشاركة في المباريات.

وسيعقد الجهاز الفني لمنتخب الناشئين، محاضرة بالفيديو للاعبين، مساء اليوم، لشرح العديد من الأمور الفنية، التي تتعلق بمباراة الفريق، أمام نظيره الليبي، المقررة إقامتها يوم الخميس المقبل.