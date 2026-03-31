منتخب مصر وإسبانيا .. سيف زاهر يوجه سؤالا للجماهير

وجهه إلاعلامي سيف زاهر سؤالا للجماهير بشأن مباراة منتخب مصر و إسبانيا ضمن برنامج الإعداد المكثف للمنتخبين قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

وكتب سيف زاهر عبر فيسبوك: رسالتك إلى لاعبي منتخب مصر قبل مواجهة اسبانيا؟

ويخوض منتخب مصر مواجهة قوية ومثيرة مساء اليوم الثلاثاء أمام منتخب إسبانيا، ضمن برنامج الإعداد المكثف للمنتخبين قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

تنطلق مباراة مصر ضد إسبانيا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُقام في مدينة برشلونة، وسط ترقب جماهيري كبير لمستوى المنتخب الوطني أمام أحد كبار أوروبا.

وتنقل مباراة مصر ضد إسبانيا اليوم عبر شبكة قنوات أون سبورت التي أعلنت نقل المباريات الودية للفراعنة استعدادا لكأس العالم.