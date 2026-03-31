شاهد.. لقطات من داخل ملعب مباراة منتخب مصر وإسبانيا الآن

شارك الإعلامي أحمد شوبير صورا عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك من داخل ملعب مباراة منتخب مصر أمام إسبانيا اليوم في المباراة الودية ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في يونيو المقبل.

يخوض منتخب مصر مواجهة قوية ومثيرة مساء اليوم الثلاثاء أمام منتخب إسبانيا، ضمن برنامج الإعداد المكثف للمنتخبين قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

تنطلق مباراة مصر ضد إسبانيا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُقام في مدينة برشلونة، وسط ترقب جماهيري كبير لمستوى المنتخب الوطني أمام أحد كبار أوروبا.

وتنقل مباراة مصر ضد إسبانيا اليوم عبر شبكة قنوات أون سبورت التي أعلنت نقل المباريات الودية للفراعنة استعدادا لكأس العالم.