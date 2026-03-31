تشكيل منتخب مصر مواليد 2007 لمواجهة الجزائر وديا

أعلن وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2007 عن التشكيل الرسمي للمنتخب، استعدادًا لخوض المباراة الودية المرتقبة أمام منتخب الجزائر، في إطار تجهيز اللاعبين للمنافسات المقبلة.

وجاء التشكيل الأساسي على النحو التالي:

عمر عبد العزيز

نور أشرف

إياد مدحت

ماهر خالد

يوسف شيكا

محمد عاطف

محمد سمير كونتا

بلال عطية

عمر العرب

محمود صلاح

محمد هيثم

ويخوض المنتخب هذه المواجهة الودية بهدف منح اللاعبين فرصة الاحتكاك واكتساب الخبرات الدولية، ضمن خطة إعداد طويلة لتجهيز جيل جديد قادر على تمثيل الكرة المصرية مستقبلًا.

وتحظى المباراة بأهمية خاصة للجهاز الفني، الذي يسعى لاختبار أكبر عدد ممكن من العناصر، والوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية، قبل الاستحقاقات الرسمية القادمة.