منتخب الشباب يستعد لوديتي الجزائر تحت الأمطار

واصل منتخبنا الوطني، مواليد 2007، تدريباته، استعداداً لمواجهة الجزائر الودية الأولى، والمحدد لها، السادسة مساء السبت المقبل، ضمن برنامج إعداد المنتخب للتصفيات القارية، المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وحرص وائل رياض، المدير الفني لمنتخب الشباب، على خوض المران، رغم ظروف الطقس، والذي شهد حماساً من اللاعبين في تنفيذ تعليمات الجهاز الفني.



وشهد المران، تدريبات لمجموعة المدافعين بإشراف شريف عبدالفضيل، المدرب العام، ومجموعة المهاجمين، بإشراف أحمد رؤوف، المدرب المساعد، كما خاض ثلاثي حراس المرمى، تدريبات قوية، تحت إشراف إبراهيم عبدالجواد، مدرب حراس المرمى.

واختتم المران، بتقسيمة، اتسمت بالقوة والندية، حيث حرص خلالها وائل رياض، على تنفيذ اللاعبين تعليماته بدقة.

وأكد المدير الفني للمنتخب، أهمية اللقاء الودي أمام الجزائر، ومحاولة الاستفادة منه، ضمن برنامج المباريات الودية، التي يخوضها المنتخب، والتي بدأت بمباراتي العراق خلال فبراير الماضي.