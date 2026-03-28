إبراهيم سعيد يهاجم كوكا ومصطفى محمد: لا يصلحان للانضمام لمنتخب الشباب

أشاد اللاعب السابق إبراهيم سعيد بأداء منتخب مصر بعد فوزه الكبير على نظيره السعودي بنتيجة 0/4، في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة على ملعب الإنماء في جدة، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم 2026.

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “مبرووك فوز منتخب مصر علي المنتخب السعودي اللي بيلعب بدون حارس مرمي ومدافعين”.

وتابع: “مصطفي محمد وكوكا بمستواهم ده لا يصلحوا للانضمام لمنتخب الشباب حتي".

واختتم: "المكسب الحقيقي

أعجبني اللاعب هيثم حسن".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة قوية أمام نظيره الإسباني في مباراة ودية، المقرر انطلاقها مساء الثلاثاء المقبل، وتنقلها شبكة قنوات «أون سبورت»، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كاس العالم في المجموعة السابعة و التي تقام خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.