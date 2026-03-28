أبو ريدة يشيد بأداء المنتخب بعد هزيمة السعودية ويتطلع لاختبار قوي أمام إسبانيا

أعرب هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، عن سعادته بفوز المنتخب الوطني على نظيره السعودي في المباراة الودية التي جمعتهما، مؤكدًا أن اللقاء جاء في إطار الاستعدادات للفترة المقبلة.

وقال أبو ريدة في تصريحاته عقب المباراة: "الحمد لله على المكسب، وهارد لك لمنتخب السعودية، وفي النهاية هذه مباراة ودية بين أشقاء، ونتمنى التوفيق للمنتخبين خلال المرحلة المقبلة".

وتحدث رئيس اتحاد الكرة عن المواجهة الودية المرتقبة أمام منتخب إسبانيا، مؤكدًا ثقته في لاعبي المنتخب الوطني، حيث قال: "لاعبونا دائمًا على قدر المسؤولية عندما يواجهون منتخبات كبيرة".

واختتم أبو ريدة تصريحاته بالتأكيد على أهمية الاحتكاك بالمدارس الكروية المختلفة، مشيرًا إلى أن المباريات الودية القوية تسهم في رفع مستوى الفريق وتجهيزه للاستحقاقات المقبلة.