الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تركي آل الشيخ يوجّه رسالة ساخرة لـ إبراهيم فايق بعد رباعية منتخب مصر أمام السعودية

تركي آل شيخ و إبراهيم فايق
تركي آل شيخ و إبراهيم فايق
علا محمد

وجه المستشار تركي آل الشيخ رسالة ساخرة إلى إلاعلامي إبراهيم فايق بعد فور منتخب مصر أمام المنتخب السعودي برباعية نظيفة.

وشارك الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك منشورا لأحد المتابعين قائلاً :" طبعا إبراهيم فايق مش هيقدر يحتفل ولا يتكلم عن فوز مصر ع السعودية أربعه النهاردة .. أحسن يلاقي نفسه منقول لقناة النيل التعليمية"، واكتفى بوضع علامة تصفيق وايموجي ضحك".

حقق منتخب مصر الفوز على منتخب السعودية بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب "الإنماء"، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم 2026.

وسجل إسلام عيسى الهدف الأول للمنتخب في الدقيقة 4 من انطلاق  المباراة بعد تمريرة سحرية من أحمد سيد زيزو ليعلن عن تقدم المنتخب بهدف نظيف.

وسجل محمود حسن تريزيجيه الهدف الثاني في الدقيقة 16 من رأسية رائعة من عرضية محمد هاني.

وسجل أحمد سيد زيزو الهدف الثالث في الدقيقة 44 بعد تمريرة سحرية من إمام عاشور  ليضعها فوق حارس المرمى.

وأضاف عمر مرموش الهدف الرابع في الدقيقة 56 من عمر اللقاء من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وخلال اللقاء تم تجربة لاعبين المنتخب جميعا بتغييرات خلال المباراة، وشهد اللقاء الظهور الأول للاعب هيثم حسن وعودة محمد عبد المنعم للمشاركة مع المنتخب بعد تعافيه من الإصابة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

